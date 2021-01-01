Ігор Поліщук шукає роботу для лучанки з кришталевою хворобою

Ігор Поліщук зустрівся та вислухав проблеми лучанки – Оксани Капишевської, яка має рідкісну вроджену генетичну хворобу - недосконалий остеогенез (або хвороба крихких кісток).



Про це мер міста



Жінка звернулася з проханням до голови щодо встановлення пандуса та ремонту фасаду у будинку на Ковельській 5, де вона проживає. А також просила Ігоря Поліщука допомоги у пошуку роботи в онлайн режимі.



Пані Оксана має досвід роботи консультантом в інтернет-магазині, а також надає юридичні послуги людям з інвалідністю, бо має відповідну освіту.



«Впевнений, що серед моїх друзів та підписників в FB чимало небайдужих людей, які є власниками інтернет-магазинів або мають відношення до їх діяльності, - каже Ігор Поліщук. - Прошу за можливості допомогти Оксані з пошуком роботи та працевлаштуванням. Для цього напишіть мені у приватні повідомлення для подальшої координації».



А щодо житлових питань Оксани Капишевської, то міський голова дав доручення директору департаменту ЖКГ Миколі Осіюку їх вирішити.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 червня під час особистого прийому громадян міський голова Луцьказустрівся та вислухав проблеми лучанки –, яка має рідкісну вроджену генетичну хворобу - недосконалий остеогенез (або хвороба крихких кісток).Про це мер міста повідомив у дописі на своїй сторінці у Facebook.Жінка звернулася з проханням до голови щодо встановлення пандуса та ремонту фасаду у будинку на Ковельській 5, де вона проживає. А також просила Ігоря Поліщука допомоги у пошуку роботи в онлайн режимі.Пані Оксана має досвід роботи консультантом в інтернет-магазині, а також надає юридичні послуги людям з інвалідністю, бо має відповідну освіту.«Впевнений, що серед моїх друзів та підписників в FB чимало небайдужих людей, які є власниками інтернет-магазинів або мають відношення до їх діяльності, - каже Ігор Поліщук. - Прошу за можливості допомогти Оксані з пошуком роботи та працевлаштуванням. Для цього напишіть мені у приватні повідомлення для подальшої координації».А щодо житлових питань Оксани Капишевської, то міський голова дав доручення директору департаменту ЖКГїх вирішити.

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