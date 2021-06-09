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Лучани просять владу негайно поновити дорожню розмітку

Лучани просять владу негайно поновити дорожню розмітку
Відповідну петицію зареєструвала на сайті місцевих ініціатив Надія Хмара, 9 червня 2021 року.

«Ми вже звикли, що дорожня розмітка на вулицях нашого міста з'являється на перший та останній дзвоник в луцьких школах. На календарі вже червень місяць, а жодного поновлення дорожньої розмітки не спостерігається, - зауважує Надія Хмара в поясненні до петиції.

На думку жінки, відсутність розмітки становить небезпеку для пішоходів на дорогах.

«У зв'язку з таким станом речей, звертаюсь до керівництва Луцької ОТГ з ВИМОГОЮ негайного забезпечення в найближчі тижні поновлення дорожньої розмітки на дорогах Луцької ОТГ. Пішоходи мають бачити, де переходити дорогу, а водії мають бачити, яким чином рухатись, не порушуючи правил», - пише авторка петиції.

Нагадаємо, аби у Луцькраді розглянули петицію, вона має набрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.

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Теги: петиція Надія Хмара
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