Лучани просять владу негайно поновити дорожню розмітку

Надія Хмара, 9 червня 2021 року.



«Ми вже звикли, що дорожня розмітка на вулицях нашого міста з'являється на перший та останній дзвоник в луцьких школах. На календарі вже червень місяць, а жодного поновлення дорожньої розмітки не спостерігається, - зауважує Надія Хмара в поясненні до петиції.



На думку жінки, відсутність розмітки становить небезпеку для пішоходів на дорогах.



«У зв'язку з таким станом речей, звертаюсь до керівництва Луцької ОТГ з ВИМОГОЮ негайного забезпечення в найближчі тижні поновлення дорожньої розмітки на дорогах Луцької ОТГ. Пішоходи мають бачити, де переходити дорогу, а водії мають бачити, яким чином рухатись, не порушуючи правил», - пише авторка петиції.



Нагадаємо, аби у Луцькраді розглянули петицію, вона має набрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відповідну петицію зареєструвала на сайті місцевих ініціатив, 9 червня 2021 року.«Ми вже звикли, що дорожня розмітка на вулицях нашого міста з'являється на перший та останній дзвоник в луцьких школах. На календарі вже червень місяць, а жодного поновлення дорожньої розмітки не спостерігається, - зауважує Надія Хмара в поясненні до петиції.На думку жінки, відсутність розмітки становить небезпеку для пішоходів на дорогах.«У зв'язку з таким станом речей, звертаюсь до керівництва Луцької ОТГ з ВИМОГОЮ негайного забезпечення в найближчі тижні поновлення дорожньої розмітки на дорогах Луцької ОТГ. Пішоходи мають бачити, де переходити дорогу, а водії мають бачити, яким чином рухатись, не порушуючи правил», - пише авторка петиції.Нагадаємо, аби у Луцькраді розглянули петицію, вона має набрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.

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