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У Нововолинську безкоштовно обстежуватимуть на гепатити та ВІЛ

У Нововолинську безкоштовно обстежуватимуть на гепатити та ВІЛ
У Нововолинську запрошують на "Ярмарок здоров'я".

Про це інформує Нововолинська міська рада у Фейсбуку.

Захід відбудеться 12 червня з 10:00 до 14:00 на майдані Незалежності біля пам'ятника Т.Г.Шевченку.

Профілактичний захід проводиться з метою запобігання неінфекційним хворобам (НІЗ), серед яких серцево-судинні, цукровий діабет, гепатити, хронічні обструктивні захворювання легень.

Всім охочим проведуть:
- Вимірювання артеріального тиску, сатурації (насичення крові киснем).
- Визначення рівня цукру та холестерину крові.
- Проведення швидких тестів на гепатити та ВІЛ.

Захід відбуватиметься із дотриманням карантинних вимог.


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Теги: обстеження, Нововолинськ
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