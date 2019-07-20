У Нововолинську безкоштовно обстежуватимуть на гепатити та ВІЛ
Сьогодні, 06:22
У Нововолинську запрошують на "Ярмарок здоров'я".
Про це інформує Нововолинська міська рада у Фейсбуку.
Захід відбудеться 12 червня з 10:00 до 14:00 на майдані Незалежності біля пам'ятника Т.Г.Шевченку.
Профілактичний захід проводиться з метою запобігання неінфекційним хворобам (НІЗ), серед яких серцево-судинні, цукровий діабет, гепатити, хронічні обструктивні захворювання легень.
Всім охочим проведуть:
- Вимірювання артеріального тиску, сатурації (насичення крові киснем).
- Визначення рівня цукру та холестерину крові.
- Проведення швидких тестів на гепатити та ВІЛ.
Захід відбуватиметься із дотриманням карантинних вимог.
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Про це інформує Нововолинська міська рада у Фейсбуку.
Захід відбудеться 12 червня з 10:00 до 14:00 на майдані Незалежності біля пам'ятника Т.Г.Шевченку.
Профілактичний захід проводиться з метою запобігання неінфекційним хворобам (НІЗ), серед яких серцево-судинні, цукровий діабет, гепатити, хронічні обструктивні захворювання легень.
Всім охочим проведуть:
- Вимірювання артеріального тиску, сатурації (насичення крові киснем).
- Визначення рівня цукру та холестерину крові.
- Проведення швидких тестів на гепатити та ВІЛ.
Захід відбуватиметься із дотриманням карантинних вимог.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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