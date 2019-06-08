Ще один супермаркет «Сільпо» у Луцьку працюватиме цілодобово





Виконавчий комітету Луцької міської ради



При цьому зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО-ФУД» забезпечити дотримання вимог чинного законодавства та норм громадського порядку в закладі торгівлі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку міську раду звернулось товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО-ФУД» щодо встановлення цілодобового режиму роботи на 2021 рік для магазину «СІЛЬПО» на проспекті Президента Грушевського, 2 у Луцьку.Виконавчий комітету Луцької міської ради прийняв рішення надати магазину дозвіл на цілодобовий режим роботи із забороною продажу з 22.00 до 08.00 пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, за умови дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів.При цьому зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО-ФУД» забезпечити дотримання вимог чинного законодавства та норм громадського порядку в закладі торгівлі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію