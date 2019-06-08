Ще один супермаркет «Сільпо» у Луцьку працюватиме цілодобово
Сьогодні, 07:23
У Луцьку міську раду звернулось товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО-ФУД» щодо встановлення цілодобового режиму роботи на 2021 рік для магазину «СІЛЬПО» на проспекті Президента Грушевського, 2 у Луцьку.
Виконавчий комітету Луцької міської ради прийняв рішення надати магазину дозвіл на цілодобовий режим роботи із забороною продажу з 22.00 до 08.00 пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, за умови дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів.
При цьому зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО-ФУД» забезпечити дотримання вимог чинного законодавства та норм громадського порядку в закладі торгівлі.
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Виконавчий комітету Луцької міської ради прийняв рішення надати магазину дозвіл на цілодобовий режим роботи із забороною продажу з 22.00 до 08.00 пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, за умови дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів.
При цьому зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО-ФУД» забезпечити дотримання вимог чинного законодавства та норм громадського порядку в закладі торгівлі.
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