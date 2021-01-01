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Сьогодні у Луцьку – третій день арт-променаду

Сьогодні у Луцьку – третій день арт-променаду
11 червня 2021 року відбудеться третій день арт-променаду «Так звучить Луцьк».

Про це інформує Луцька міська рада.

Організатори – управління туризму та промоції міста Луцької міської ради – запрошують у мандрівку відомим і невідомим Луцьком.

Захід розпочнеться о 19.00 з вул. Кафедральна, 16 (приміщення Луцької тюрми). Третій день відкриє для глядачів нові локації старого Луцька на фоні чудової музики. Завітайте на арт-променад, щоб почути, як вишукано звучить архітектура, і побачити, яка велична музика.

Сьогодні у Луцьку – третій день арт-променаду


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Теги: Так звучить Луцьк
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