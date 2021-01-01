Сьогодні у Луцьку – третій день арт-променаду





Про це інформує Луцька міська рада.



Організатори – управління туризму та промоції міста Луцької міської ради – запрошують у мандрівку відомим і невідомим Луцьком.



Захід розпочнеться о 19.00 з вул. Кафедральна, 16 (приміщення Луцької тюрми). Третій день відкриє для глядачів нові локації старого Луцька на фоні чудової музики. Завітайте на арт-променад, щоб почути, як вишукано звучить архітектура, і побачити, яка велична музика.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 червня 2021 року відбудеться третій день арт-променаду «Так звучить Луцьк».Про це інформує Луцька міська рада.Організатори – управління туризму та промоції міста Луцької міської ради – запрошують у мандрівку відомим і невідомим Луцьком.Захід розпочнеться о 19.00 з вул. Кафедральна, 16 (приміщення Луцької тюрми). Третій день відкриє для глядачів нові локації старого Луцька на фоні чудової музики. Завітайте на арт-променад, щоб почути, як вишукано звучить архітектура, і побачити, яка велична музика.

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