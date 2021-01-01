Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за останню добу





Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 762 особи;

летальних випадків – 70;

одужали – 5 583 особи;

здійснили тестувань за добу – 55 342 (зокрема методом ПЛР –

25 837, методом ІФА – 10 741);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 764.



За весь час пандемії в Україні:



захворіли – 2 221 427 осіб;

одужали – 2 120 780 осіб;

летальних випадків – 51 577;

провели ПЛР-тестувань – 10 460 411.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 217 випадків;

Вінницька область – 35 випадків;

Волинська область – 52 випадки;

Дніпропетровська область – 121 випадок;

Донецька область – 83 випадки;

Житомирська область – 27 випадків;

Закарпатська область – 27 випадків;

Запорізька область – 97 випадків;

Івано-Франківська область – 18 випадків;

Київська область – 105 випадків;

Кіровоградська область – 11 випадків;

Луганська область – 20 випадків;

Львівська область – 113 випадків;

Миколаївська область – 56 випадків;

Одеська область – 73 випадки;

Полтавська область – 57 випадків;

Рівненська область – 92 випадки;

Сумська область – 57 випадків;

Тернопільська область – 31 випадок;

Харківська область – 69 випадків;

Херсонська область – 42 випадки;

Хмельницька область – 41 випадок;

Черкаська область – 60 випадків;

Чернівецька область – 31 випадок;

Чернігівська область – 68 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.





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