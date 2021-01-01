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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за останню добу

Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за останню добу
​​1 603 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 11 червня 2021 року. Зокрема, захворіли 75 дітей та 72 медпрацівники.

Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 762 особи;
летальних випадків – 70;
одужали – 5 583 особи;
здійснили тестувань за добу – 55 342 (зокрема методом ПЛР –
25 837, методом ІФА – 10 741);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 764.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 2 221 427 осіб;
одужали – 2 120 780 осіб;
летальних випадків – 51 577;
провели ПЛР-тестувань – 10 460 411.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 217 випадків;
Вінницька область – 35 випадків;
Волинська область – 52 випадки;
Дніпропетровська область – 121 випадок;
Донецька область – 83 випадки;
Житомирська область – 27 випадків;
Закарпатська область – 27 випадків;
Запорізька область – 97 випадків;
Івано-Франківська область – 18 випадків;
Київська область – 105 випадків;
Кіровоградська область – 11 випадків;
Луганська область – 20 випадків;
Львівська область – 113 випадків;
Миколаївська область – 56 випадків;
Одеська область – 73 випадки;
Полтавська область – 57 випадків;
Рівненська область – 92 випадки;
Сумська область – 57 випадків;
Тернопільська область – 31 випадок;
Харківська область – 69 випадків;
Херсонська область – 42 випадки;
Хмельницька область – 41 випадок;
Черкаська область – 60 випадків;
Чернівецька область – 31 випадок;
Чернігівська область – 68 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за останню добу

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Теги: Україна, коронавірус, статистика, ситуація
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