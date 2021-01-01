Куди піти у Луцьку на вихідних 12–13 червня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ





Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, серед яких кожен обов'язково знайде щось цікаве та особливе.



Субота, 12 червня



О 11 годині у у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Веселі пригоди на лісовій галявині». Режисер-постановник – О. Іноземцев. Тривалість вистави: 50 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.



О 18 годині на баскетбольному майданчику на вулиці Глушець проведуть відкрите тренування з баскетболу. Організатори проєкту:







О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, «відгримить» запальна вечірка. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Bolshoi та Dj Baks.



Резервація столиків: 07 37 37 60 60.







О 20 годині у ресторані-караоке George's Club (РЦ «Промінь») запрошують на виступ Романа Воронки. Вхід коштує 100 гривень.



«Роман Воронка - акордеоніст-віртуоз лауреат багатьох конкурсів і фестивалів в Україні та за кордоном, учасник багатьох проектів та гуртів.



В ресторані-караоке діє спеціальна пропозиція для тих, хто планує своє свято. Для гостей, які роблять попереднє замовлення на банкет, отримують знижку 20% на все меню», - повідомляють організатори.



Бронювання столиків: (050) 490 77 14.







О 21 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) проведуть вечірку «Дисколихоманка 70-80-90-х». За пультом – Віталій Липчанський.



«Цього вечора ми спробуємо стерти рамки між 70-, 80- і 90-ми музичними роками та зробити танцульки ще більш цікавішими. Універсальний набір хітів для будь-якої компанії із будь-якими смаками. Тільки «вибране» для тих, хто хотів би розважитись і пригадати, як відривався під музику своєї молодості чи дитинства», - анонсують організатори.



Резервація столиків: 050 21 54 156.







Неділя, 13 червня



О 9 ранку запрошують на екскурсійну пробіжку старим містом Луцька в парку імені Лесі Українки.



«Взувай кросівки і побігли з нами. Тут ти можеш ділитися результатами, змагатися, підтримувати натхнення і допомагати іншим досягати нових результатів. Крутий колектив, нові знайомства і позитивні емоції гарантовано», - пишуть організатори.







Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок – вистава «Про що мріють зірки». Режисер-постановник – Дмитро Драпіковський. Тривалість вистави: 1 година 10 хвилин з антрактом. Вартість білета: 40 гривень. Для дітей від 4 років.



Об 11 годині біля входу в парк імені Лесі Українки проведуть тренування з йоги. Тренер: Катерина Тітова.







О 12 годині у Волинському драмтеатрі покажуть виставу «Попелюшка». Режисер-постановник - Ярослав Ілляшенко. Це мюзикл для дітей на дві дії.



Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.







О 18 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться концерт української музики «Мелодії душі» в двох відділеннях. У програмі: українські народні та естрадні пісні, інструментальна музика у виконанні естрадно-симфонічного оркестру та акторів театру.



Квитки: 050 66 28 938.







О 20 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) гурт «OUTCRY» відіграє концерт. Вхід вільний.



«Гурт OUTCRY добре відомий у рок-тусовці міста Луцька, адже має більше, ніж 20-літню історію. Команда переживала багато змін у складі, експериментувала з форматами виступів, вдосконалювала репертуар. Проте незмінний рок-стрижень банди залишався завжди. Ось і на цей раз ауткраївці заграють вам купу крутих каверів на відомі рок-хіти. Гори драйву, море пива та крутий професійний рівень музикантів – ось чого варто очікувати в неділю у Кораблику», - запрошують організатори.



Забронювати столик можна за номером 050 21 54 156.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цими вихідними у Луцьку обіцяють чудову погоду, тому не варто сидіти у чотирьох стінах. Аби лучани мали змогу розважитись після складного робочого тижня, в обласному центрі Волині запланували чимало цікавих заходів на будь-який смак.підготувало добірку подій, серед яких кожен обов'язково знайде щось цікаве та особливе.О 11 годині у у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться. Режисер-постановник –. Тривалість вистави: 50 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.О 18 годині на баскетбольному майданчику на вулиці Глушець проведуть. Організатори проєкту: «Активний Луцьк» . У всіх охочих буде можливість потренуватися з професійними баскетболістами та під наглядом тренерів БК «Старий Луцьк - Університет».О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, «відгримить». Розважати гостей будутьтаРезервація столиків: 07 37 37 60 60.О 20 годині у ресторані-караоке George's Club (РЦ «Промінь») запрошують на. Вхід коштує 100 гривень.«Роман Воронка - акордеоніст-віртуоз лауреат багатьох конкурсів і фестивалів в Україні та за кордоном, учасник багатьох проектів та гуртів.В ресторані-караоке діє спеціальна пропозиція для тих, хто планує своє свято. Для гостей, які роблять попереднє замовлення на банкет, отримують знижку 20% на все меню», - повідомляють організатори.Бронювання столиків: (050) 490 77 14.О 21 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) проведуть. За пультом –«Цього вечора ми спробуємо стерти рамки між 70-, 80- і 90-ми музичними роками та зробити танцульки ще більш цікавішими. Універсальний набір хітів для будь-якої компанії із будь-якими смаками. Тільки «вибране» для тих, хто хотів би розважитись і пригадати, як відривався під музику своєї молодості чи дитинства», - анонсують організатори.Резервація столиків: 050 21 54 156.О 9 ранку запрошують нав парку імені Лесі Українки.«Взувай кросівки і побігли з нами. Тут ти можеш ділитися результатами, змагатися, підтримувати натхнення і допомагати іншим досягати нових результатів. Крутий колектив, нові знайомства і позитивні емоції гарантовано», - пишуть організатори.Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок –. Режисер-постановник –. Тривалість вистави: 1 година 10 хвилин з антрактом. Вартість білета: 40 гривень. Для дітей від 4 років.Об 11 годині біля входу в парк імені Лесі Українки проведуть тренування з йоги. Тренер:О 12 годині у Волинському драмтеатрі покажуть. Режисер-постановник -. Це мюзикл для дітей на дві дії.Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.О 18 годині у Волинському драмтеатрі відбудетьсяв двох відділеннях. У програмі: українські народні та естрадні пісні, інструментальна музика у виконанні естрадно-симфонічного оркестру та акторів театру.Квитки: 050 66 28 938.О 20 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а). Вхід вільний.«Гурт OUTCRY добре відомий у рок-тусовці міста Луцька, адже має більше, ніж 20-літню історію. Команда переживала багато змін у складі, експериментувала з форматами виступів, вдосконалювала репертуар. Проте незмінний рок-стрижень банди залишався завжди. Ось і на цей раз ауткраївці заграють вам купу крутих каверів на відомі рок-хіти. Гори драйву, море пива та крутий професійний рівень музикантів – ось чого варто очікувати в неділю у Кораблику», - запрошують організатори.Забронювати столик можна за номером 050 21 54 156.

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