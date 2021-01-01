У Полтаві через сильну зливу вулиці міста перетворилися на річки. ВІДЕО





Про це розповіли у



Місто затопило після потужної зливи. Негода вирувала лише пів години, але за цей час налило стільки, що вода затікала у салони машин. Деяким водіям знадобилася допомога рятувальників.



У Полтавській області в селі Кобеляки під поривами вітру не встояло старе дерево. Воно впало і пробило дах житлового будинку. Його мешканці дивом не постраждали.



У полоні негоди опинився і захід України: градом засипало Коломию. Очевидці виклали в мережу відео, на якому рясний шар крижинок вкриває цетральну площу міста. Грозові дощі синоптики прогнозують у всій країні у найближчі три дні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дощі заливають рясно Україну: напередодні вулиці перетворилися на річки у Полтаві.Про це розповіли у ТСН. Місто затопило після потужної зливи. Негода вирувала лише пів години, але за цей час налило стільки, що вода затікала у салони машин. Деяким водіям знадобилася допомога рятувальників.У Полтавській області в селі Кобеляки під поривами вітру не встояло старе дерево. Воно впало і пробило дах житлового будинку. Його мешканці дивом не постраждали.У полоні негоди опинився і захід України: градом засипало Коломию. Очевидці виклали в мережу відео, на якому рясний шар крижинок вкриває цетральну площу міста. Грозові дощі синоптики прогнозують у всій країні у найближчі три дні.

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