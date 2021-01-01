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У Полтаві через сильну зливу вулиці міста перетворилися на річки. ВІДЕО

У Полтаві через сильну зливу вулиці міста перетворилися на річки. ВІДЕО
Дощі заливають рясно Україну: напередодні вулиці перетворилися на річки у Полтаві.

Про це розповіли у ТСН.

Місто затопило після потужної зливи. Негода вирувала лише пів години, але за цей час налило стільки, що вода затікала у салони машин. Деяким водіям знадобилася допомога рятувальників.

У Полтавській області в селі Кобеляки під поривами вітру не встояло старе дерево. Воно впало і пробило дах житлового будинку. Його мешканці дивом не постраждали.

У полоні негоди опинився і захід України: градом засипало Коломию. Очевидці виклали в мережу відео, на якому рясний шар крижинок вкриває цетральну площу міста. Грозові дощі синоптики прогнозують у всій країні у найближчі три дні.


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Теги: Полтава, злива
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