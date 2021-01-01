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На Волині мотоцикліст збив жінку на велосипеді

На Волині мотоцикліст збив жінку на велосипеді
У Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі мотоцикліст і велосипедистки.

Аварія статалсь 11-го червня близько 8:20, - пише Буг.

У поліції БУГу повідомили, що збив жінку з велосипедом мотоцикліст. На місці працюють медики та поліція. Більше інформації про автопригоду наразі невідомо.

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Теги: Володимир, аварія
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