На Волині мотоцикліст збив жінку на велосипеді





Аварія статалсь 11-го червня близько 8:20, - пише



У поліції БУГу повідомили, що збив жінку з велосипедом мотоцикліст. На місці працюють медики та поліція. Більше інформації про автопригоду наразі невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі мотоцикліст і велосипедистки.Аварія статалсь 11-го червня близько 8:20, - пише Буг. У поліції БУГу повідомили, що збив жінку з велосипедом мотоцикліст. На місці працюють медики та поліція. Більше інформації про автопригоду наразі невідомо.

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