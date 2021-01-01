Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу

За останню добу на Волині зареєстрували 52 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1, медпрацівників – 2).Одужало за добу – 90 осіб, померла одна людина, - йдеться на сайті Волинського лабораторного центру.Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 61 812 підтверджених випадків COVID-19, з них 3204 - у дітей та 3602 - у медичних працівників. Одужало 59 477 осіб, з них 2904 дитини та 3326 медичних працівників. 1175 випадків хвороби завершились летально, в тому числі померло 29 медиків.Кількість активних хворих – 1160.Проти COVID-19 за добу 10 червня 2021 року провели 737 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 31814 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 4512 осіб. Загалом проведено 36326 щеплень.