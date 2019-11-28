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У Луцьку пізно ввечері патрульні виявили трьох дітей, які гуляли без нагляду батьків

У Луцьку пізно ввечері патрульні виявили трьох дітей, які гуляли без нагляду батьків
Небайдужа лучанка повідомила у поліцію про дітей, які ввечері гуляли без нагляду батьків.

Так, 10 червня, близько 22-ї години, луцьким патрульним надійшло повідомлення про те, що на вулиці Тарасова заявниця виявила трьох дітей, які перебували на вулиці без нагляду батьків і просила допомогти їх відшукати, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Патрульні прибули за вказаною адресою, поспілкувалися із заявницею та дітьми і встановили їх місце проживання.

На місце події патрульні також викликали медиків, аби ті оглянули дітей. Після цього їх доставили за місцем проживання і передали матері, яка їх виховує сама і шукала малюків на прилеглих вулицях.
Зі слів матері, діти вийшли погуляти і, ймовірно, йшли до дідуся, який проживає неподалік. На щастя, з малюками все гаразд і нині вони в безпеці.

Матеріали щодо цієї події передали до Луцького районного управління поліції для вжиття заходів у межах компетенції.


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Теги: діти, малюки, патрульні
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