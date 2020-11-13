У Луцьк під судову заборону потрапили ринок «Пасаж», ТЦ «Караван» і «Гостинець»

Леонідові Джулінському, суд наклав заборони.



Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19 травня 2021 року, - пише



Довідка: Виробничо-комерційна фірма «Домінанта» – компанія, заснована Леонідом Джулінським. До активів компанії належать, зокрема, приміщення луцьких ТЦ «Караван», «Гостинець», інфраструктура ринку «Пасаж» тощо.



В ухвалі суду, зокрема, йдеться: «Заборонити приватному підприємству «Виробничо-комерційна фірма «Домінанта» в особі його уповноважених представників відчужувати у будь-який спосіб належне підприємству нерухоме майно».



Причиною накладення судової заборони став позов Олександра Джулінського – одного з синів знаного луцького мецената та бізнесмена Леоніда Джулінського, який пішов із життя 6 червня 2020 року і якому належала «Домінанта».



Адвокат Олександра Джулінського Юрій Мельник пояснив причину появи судової заборони. Він повідомив, що заповіту Джулінський-старший не залишив, а отже близькі родичі почали спадкувати статки бізнесмена за законом.



Юрій Мельник запевняє: «Домінанта» була відчужена за договором купівлі-продажу ще за життя Леоніда Джулінського наймолодшому сину – Леоніду.



На думку Юрія Мельника, договір купівлі-продажу фірми недійсний, тож підприємство має бути повернене у спадкове майно і поділене відповідно до закону. Саме це, мовляв, і стало причиною позову.



«Договір укладений у той період, коли Джулінський-старший проходив інтенсивне лікування від онкохвороби. Опитування близьких до бізнесмена людей не виявило жодного підтвердження про намір «переписати» фірму. За більше ніж пів року ( з моменту підписання договору до смерті) ніхто з опитаних родичів, окрім молодшого сина і дружини, не чув від Леоніда Володимировича, що він вже продав фірму. Навпаки, Джулінський вірив, що переможе хворобу і з усіх сил боровся за життя. Мову про заповіт він ніколи не піднімав, бо вірив, що буде жити. Крім того, договір купівлі-продажу підприємства мав би бути нотаріально посвідчений, однак, цього немає… Все це викликало підозру щодо незаконності правочину» – пояснив адвокат.



Адвокат роз’яснив, що судові заборони мають діяти, поки не завершиться розгляд у суді позовної заяви. Розгляд судової справи призначено на 23 червня 2021 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На майно луцької виробничо-комерційної фірми «Домінанта», яка належала бізнесмену, суд наклав заборони.Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19 травня 2021 року, - пише 12 канал В ухвалі суду, зокрема, йдеться: «Заборонити приватному підприємству «Виробничо-комерційна фірма «Домінанта» в особі його уповноважених представників відчужувати у будь-який спосіб належне підприємству нерухоме майно».Причиною накладення судової заборони став позов– одного з синів знаного луцького мецената та бізнесмена Леоніда Джулінського, який пішов із життя 6 червня 2020 року і якому належала «Домінанта».Адвокат Олександра Джулінськогопояснив причину появи судової заборони. Він повідомив, що заповіту Джулінський-старший не залишив, а отже близькі родичі почали спадкувати статки бізнесмена за законом.Юрій Мельник запевняє: «Домінанта» була відчужена за договором купівлі-продажу ще за життя Леоніда Джулінського наймолодшому сину – Леоніду.На думку Юрія Мельника, договір купівлі-продажу фірми недійсний, тож підприємство має бути повернене у спадкове майно і поділене відповідно до закону. Саме це, мовляв, і стало причиною позову.«Договір укладений у той період, коли Джулінський-старший проходив інтенсивне лікування від онкохвороби. Опитування близьких до бізнесмена людей не виявило жодного підтвердження про намір «переписати» фірму. За більше ніж пів року ( з моменту підписання договору до смерті) ніхто з опитаних родичів, окрім молодшого сина і дружини, не чув від Леоніда Володимировича, що він вже продав фірму. Навпаки, Джулінський вірив, що переможе хворобу і з усіх сил боровся за життя. Мову про заповіт він ніколи не піднімав, бо вірив, що буде жити. Крім того, договір купівлі-продажу підприємства мав би бути нотаріально посвідчений, однак, цього немає… Все це викликало підозру щодо незаконності правочину» – пояснив адвокат.Адвокат роз’яснив, що судові заборони мають діяти, поки не завершиться розгляд у суді позовної заяви. Розгляд судової справи призначено на 23 червня 2021 року.

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