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У неповнолітнього волинянина знайшли наркотики. ФОТО

У неповнолітнього волинянина знайшли наркотики. ФОТО
Учора, 10 червня, співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в області спільно із працівниками Ковельського районного управління поліції провели вісім санкціонованих обшуків на території міста та району. Заходи проводилися у рамках кримінального провадження розпочатого за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

У головного фігуранта по справі, 17-річного жителя Ковельського району, поліцейські під час обшуку вилучили паперовий згорток з речовою, схожою на канабіс, вагою близько 5 г, пристрій для вживання наркотичного засобу, банківські картки та 2 мобільних телефони. До слова, йому слідчі уже повідомили про підозру у вчиненні двох кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про збут наркотиків, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Окрім цього у інших фігурантів поліцейські вилучили близько 15 г канабісу, пристрій для його вживання, 10 мобільних телефонів, банківські картки та два пістолети.

Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС. Досудове розслідування триває.

У неповнолітнього волинянина знайшли наркотики. ФОТО

У неповнолітнього волинянина знайшли наркотики. ФОТО

У неповнолітнього волинянина знайшли наркотики. ФОТО

У неповнолітнього волинянина знайшли наркотики. ФОТО

У неповнолітнього волинянина знайшли наркотики. ФОТО

У неповнолітнього волинянина знайшли наркотики. ФОТО

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Теги: Волинь, Ковельський район, наркотики, пістолет, неповнолітній
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