У Чехії в річці знайшли тіло 19-річного хлопця з України





Про загибель уродженця села Мала Уголька Закарпатській області повідомив адміністратор Facebook-спільноти "З дому додому". Спершу в групі з'явився пост про те, що хлопця розшукують рідні, та фото зниклого, а потім – повідомлення про його смерть, - пише

Відомо, що українець зник у чеській столиці. Він пішов до дівчини й до себе додому вже не повернувся. Через кілька днів після зникнення молодого чоловіка його рідні звернулися до поліції.



Труп був виявлений у воді 8 червня. У соцмережі підтвердили, що загиблий – це зниклий 19-річний українець.



"Друзі, важко про це говорити, але надій на пошуки Петі більше немає... Фото з місця події. Прага, Лібенський міст", – написали в спільноті.



Представник місцевої поліції Річард Хрдіна в коментарі Novinky.cz повідомив, що дійсно в річці виявили труп чоловіка. Його особу встановили. Точної причини смерті він не назвав.



"Ми знаємо особу померлої людини. Судмедексперти зараз працюють на місці, поки ми не можемо сказати причину смерті. Було наказано провести розтин", – сказав Хрдіна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чехії за невстановлених обставин помер 19-річний українець. Він зник ще два тижні тому, а тіло виявили 8 червня в річці Влтава в Празі.Про загибель уродженця села Мала Уголька Закарпатській області повідомив адміністратор Facebook-спільноти "З дому додому". Спершу в групі з'явився пост про те, що хлопця розшукують рідні, та фото зниклого, а потім – повідомлення про його смерть, - пише Обозреватель.

Відомо, що українець зник у чеській столиці. Він пішов до дівчини й до себе додому вже не повернувся. Через кілька днів після зникнення молодого чоловіка його рідні звернулися до поліції.Труп був виявлений у воді 8 червня. У соцмережі підтвердили, що загиблий – це зниклий 19-річний українець."Друзі, важко про це говорити, але надій на пошуки Петі більше немає... Фото з місця події. Прага, Лібенський міст", – написали в спільноті.Представник місцевої поліції Річард Хрдіна в коментарі Novinky.cz повідомив, що дійсно в річці виявили труп чоловіка. Його особу встановили. Точної причини смерті він не назвав."Ми знаємо особу померлої людини. Судмедексперти зараз працюють на місці, поки ми не можемо сказати причину смерті. Було наказано провести розтин", – сказав Хрдіна.

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