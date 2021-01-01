У Луцькому районі врятували лелеченя, яке випало з гнізда

У селі Усичі Луцького району бійці ДСНС повернули в гніздо лелеченя, яке з нього випало.Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.Зазначають, 10 червня до Служби порятунку зателефонував небайдужий перехожий і повідомив, що у селі Усичі Луцького району з гнізда, розташованого на електроопорі, випало лелеченя. Маля треба було повернути до його “оселі”.Після того, як енергетики відімкнули живлення, надзвичайники з селища Торчин встановили висувну триколінну драбину, підійнялися нею до гнізда й помістили у нього лелеченя.