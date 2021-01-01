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У Луцькому районі врятували лелеченя, яке випало з гнізда

У Луцькому районі врятували лелеченя, яке випало з гнізда
У селі Усичі Луцького району бійці ДСНС повернули в гніздо лелеченя, яке з нього випало.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зазначають, 10 червня до Служби порятунку зателефонував небайдужий перехожий і повідомив, що у селі Усичі Луцького району з гнізда, розташованого на електроопорі, випало лелеченя. Маля треба було повернути до його “оселі”.

Після того, як енергетики відімкнули живлення, надзвичайники з селища Торчин встановили висувну триколінну драбину, підійнялися нею до гнізда й помістили у нього лелеченя.

У Луцькому районі врятували лелеченя, яке випало з гнізда

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Теги: Луцький район, рятувальники, лелечиня
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