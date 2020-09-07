У Ковелі взялися за ремонт прибудинкових територій

У Ковелі розпочали ремонт прибудинкових територій на вулиці Театральній, 28, Мічуріна, 4, Сагайдачного, 6. Загалом з міського бюджету на роботи буде спрямовано майже 3 мільйони гривень.Міський головата його перший заступникоглянули хід робіт та поспілкувались з мешканцями багатоповерхівок, - йдеться на сайті Ковельради.Керівники міста розповіли, що у проєкті передбачено водовідведення. Тож після ремонту проблема із "великою водою”, особливо після дощів, має для них відійти у минуле.Зважаючи на прохання людей, залишать і більшу частину зелених насаджень, які планували знести. Загалом роботи будуть виконані згідно проєкту із врахуванням побажань людей.Так, цьогоріч у Ковелі планують відремонтувати прибудинкові території за адресами: Чайковського, 9 - Чубинського, 23, Шевченка, 9, Заводська, 3- Відродження,2, Театральна, 32 - Сагайдачного, 15 - бульвар Лесі Українки, 31, 33, 35, Володимира Кияна, 47, 49, Міцкевича, 3, Смірнова, 14а, 40 років Перемоги, 13, Незалежності 80 - Вербицького, 2.Ігор Чайка, Тарас Яковлев та секретар міської ради Оксана Багнова учора зустрілись з мешканцями багатоповерхівок на вулицях Чайковського, 9 - Чубинського, 23 та Заводській, 3 — Відродження, 2.У ході розмови обговорили майбутні зміни. Міський голова вкотре наголосив, що перед оголошенням тендеру важливо остаточно погодити з людьми проєкт реконструкції, почути їх думку.Зокрема, на Заводській, 3 — Відродження, 2 мають у кілька разів збільшити кількість паркувальних місць, розширити проїжджу частину, облаштувати дитячий майданчик.Змінить своє “обличчя” і двір на Чайковського, 9 - Чубинського, 23. Там теж досягли компромісу в окремих питаннях.