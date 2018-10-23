Попросив покататись: волинянин вкрав у свого знайомого велосипед





Про це



Повідомлення про грабіж надійшло до поліції учора, 10 червня. Правоохоронці оперативно прибули на місце події. Потерпілий 20-річний хлопець розповів поліцейським, що ві катався на велосипеді, згодом до нього підійшов візуально знайомий йому чоловік та попросив покаятись. Заявник дав йому свій велосипед. Через деякий час, коли хлопець попросив віддати йому його велосипед, порушник відмовився повертати транспортний засіб і поїхав у невідомому напрямку.



Поліцейські Луцького районного управління поліції, отримавши від потерпілого прикмети грабіжника, передали їх усім екіпажам поліції, після чого провели низку розшукових заходів, зокрема відпрацювання прилеглої території селища, передивились камери відеоспостереження.



За деякий час вдалось встановити місце знаходження порушника та доставити його до Луцького районного управління поліції для з’ясування обставин. За словами правоохоронців, він неодноразово потрапляв в поле зору поліції.



За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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