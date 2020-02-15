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У Луцьку в Старому місті – обмежений рух транспорту

У Луцьку в Старому місті – обмежений рух транспорту
У зв'язку з проведенням у Луцьку третього дня арт-променаду “Так звучить Луцьк”, сьогодні, 11 червня, рух транспорту вулицею Братковського буде призупинено з 05:00 до 21:30.

Про це йдеться на сайті Луцькради.

Так, тимчасово рух буде перекрито на таких ділянках міста:

- перехрестя вул. Плитниці ‒ вул. Замкової;

- перехрестя вул. Кафедральної ‒ вул. Драгоманова;

- перехрестя вул. Троїцької ‒ вул. Драгоманова;

- перехрестя вул. Братковського ‒ вул. Кафедральної;

- площа перед Луцьким замком.

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Теги: Старе місто, Луцьк, рух, обмеження
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