У Луцьку в Старому місті – обмежений рух транспорту
Сьогодні, 11:50
У зв'язку з проведенням у Луцьку третього дня арт-променаду “Так звучить Луцьк”, сьогодні, 11 червня, рух транспорту вулицею Братковського буде призупинено з 05:00 до 21:30.
Про це йдеться на сайті Луцькради.
Так, тимчасово рух буде перекрито на таких ділянках міста:
- перехрестя вул. Плитниці ‒ вул. Замкової;
- перехрестя вул. Кафедральної ‒ вул. Драгоманова;
- перехрестя вул. Троїцької ‒ вул. Драгоманова;
- перехрестя вул. Братковського ‒ вул. Кафедральної;
- площа перед Луцьким замком.
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Про це йдеться на сайті Луцькради.
Так, тимчасово рух буде перекрито на таких ділянках міста:
- перехрестя вул. Плитниці ‒ вул. Замкової;
- перехрестя вул. Кафедральної ‒ вул. Драгоманова;
- перехрестя вул. Троїцької ‒ вул. Драгоманова;
- перехрестя вул. Братковського ‒ вул. Кафедральної;
- площа перед Луцьким замком.
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