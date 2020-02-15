У Луцьку в Старому місті – обмежений рух транспорту





Про це йдеться на сайті Луцькради.



Так, тимчасово рух буде перекрито на таких ділянках міста:



- перехрестя вул. Плитниці ‒ вул. Замкової;



- перехрестя вул. Кафедральної ‒ вул. Драгоманова;



- перехрестя вул. Троїцької ‒ вул. Драгоманова;



- перехрестя вул. Братковського ‒ вул. Кафедральної;



- площа перед Луцьким замком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з проведенням у Луцьку третього дня арт-променаду “Так звучить Луцьк”, сьогодні, 11 червня, рух транспорту вулицею Братковського буде призупинено з 05:00 до 21:30.Про це йдеться на сайті Луцькради.Так, тимчасово рух буде перекрито на таких ділянках міста:- перехрестя вул. Плитниці ‒ вул. Замкової;- перехрестя вул. Кафедральної ‒ вул. Драгоманова;- перехрестя вул. Троїцької ‒ вул. Драгоманова;- перехрестя вул. Братковського ‒ вул. Кафедральної;- площа перед Луцьким замком.

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