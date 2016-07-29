У парку в Нововолинську велосипедистка збила і травмувала дитину





Подія трапилася біля літньої естради о 8-ій ранку 11-го червня. Мама з дитиною йшли у садочок, - пише



Як розповіли рідні потерпілого хлопчика, велосипедистка наїхала на ногу дитині. Після чого обурилася, що порвала штани та поїхала.



На місце викликали «швидку». У дитини діагностували перелом ноги.



Інцидент зафіксований поліцією. Рідні просять відгукнутися свідків події або ж винуватиці самостійно звернутися до правоохоронців.



Прикмети жінки: на вигляд близько 40 років, середньої статури із короткою сивуватою стрижкою, розповідають рідні. Була одягнена в сині штани.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У міському парку Нововолинська жінка на велосипеді збила 5-річного хлопчика, який отримав травму.Подія трапилася біля літньої естради о 8-ій ранку 11-го червня. Мама з дитиною йшли у садочок, - пише Буг Як розповіли рідні потерпілого хлопчика, велосипедистка наїхала на ногу дитині. Після чого обурилася, що порвала штани та поїхала.На місце викликали «швидку». У дитини діагностували перелом ноги.Інцидент зафіксований поліцією. Рідні просять відгукнутися свідків події або ж винуватиці самостійно звернутися до правоохоронців.Прикмети жінки: на вигляд близько 40 років, середньої статури із короткою сивуватою стрижкою, розповідають рідні. Була одягнена в сині штани.

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