У парку в Нововолинську велосипедистка збила і травмувала дитину
Сьогодні, 12:11
У міському парку Нововолинська жінка на велосипеді збила 5-річного хлопчика, який отримав травму.
Подія трапилася біля літньої естради о 8-ій ранку 11-го червня. Мама з дитиною йшли у садочок, - пише Буг.
Як розповіли рідні потерпілого хлопчика, велосипедистка наїхала на ногу дитині. Після чого обурилася, що порвала штани та поїхала.
На місце викликали «швидку». У дитини діагностували перелом ноги.
Інцидент зафіксований поліцією. Рідні просять відгукнутися свідків події або ж винуватиці самостійно звернутися до правоохоронців.
Прикмети жінки: на вигляд близько 40 років, середньої статури із короткою сивуватою стрижкою, розповідають рідні. Була одягнена в сині штани.
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Подія трапилася біля літньої естради о 8-ій ранку 11-го червня. Мама з дитиною йшли у садочок, - пише Буг.
Як розповіли рідні потерпілого хлопчика, велосипедистка наїхала на ногу дитині. Після чого обурилася, що порвала штани та поїхала.
На місце викликали «швидку». У дитини діагностували перелом ноги.
Інцидент зафіксований поліцією. Рідні просять відгукнутися свідків події або ж винуватиці самостійно звернутися до правоохоронців.
Прикмети жінки: на вигляд близько 40 років, середньої статури із короткою сивуватою стрижкою, розповідають рідні. Була одягнена в сині штани.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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