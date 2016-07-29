вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У парку в Нововолинську велосипедистка збила і травмувала дитину

У парку в Нововолинську велосипедистка збила і травмувала дитину
У міському парку Нововолинська жінка на велосипеді збила 5-річного хлопчика, який отримав травму.

Подія трапилася біля літньої естради о 8-ій ранку 11-го червня. Мама з дитиною йшли у садочок, - пише Буг.

Як розповіли рідні потерпілого хлопчика, велосипедистка наїхала на ногу дитині. Після чого обурилася, що порвала штани та поїхала.

На місце викликали «швидку». У дитини діагностували перелом ноги.

Інцидент зафіксований поліцією. Рідні просять відгукнутися свідків події або ж винуватиці самостійно звернутися до правоохоронців.

Прикмети жінки: на вигляд близько 40 років, середньої статури із короткою сивуватою стрижкою, розповідають рідні. Була одягнена в сині штани.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, велосипед, травма, дитина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Депутати шести фракцій Луцької райради підводили підсумки сесії у прямому ефірі телеканалу. ВІДЕО
Сьогодні, 12:31
У Луцьку відновлюють гаряче водопостачання
Сьогодні, 12:18
У парку в Нововолинську велосипедистка збила і травмувала дитину
Сьогодні, 12:11
У Луцьку в Старому місті – обмежений рух транспорту
Сьогодні, 11:50
Попросив покататись: волинянин вкрав у свого знайомого велосипед
Сьогодні, 11:46
Схожі новини
ДТП у Маневичах: 7-річна дитина потрапила під колеса авто ДТП у Маневичах: 7-річна дитина потрапила під колеса авто
29 липень, 2016, 13:03
16-річний волинянин катався на дитячій гірці, вивернув ногу і застряг. ФОТО, ВІДЕО 16-річний волинянин катався на дитячій гірці, вивернув ногу і застряг. ФОТО, ВІДЕО
07 травень, 21:52
Волинянин під час роботи з електроінструментом відрізав пальці Волинянин під час роботи з електроінструментом відрізав пальці
18 червень, 2020, 12:47
Під Києвом 8-річна дівчинка після падіння з гойдалки опинилася в реанімації Під Києвом 8-річна дівчинка після падіння з гойдалки опинилася в реанімації
05 червень, 2020, 17:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На польсько-українському кордоні почали вакцинувати заробітчан
Сьогодні, 12:54
 0
На Волині викрили масштабну схему з ввезення в Україну «євроблях»
Сьогодні, 12:39
 0
Депутати шести фракцій Луцької райради підводили підсумки сесії у прямому ефірі телеканалу. ВІДЕО
Сьогодні, 12:31
 0
У Луцьку відновлюють гаряче водопостачання
Сьогодні, 12:18
 0
У парку в Нововолинську велосипедистка збила і травмувала дитину
Сьогодні, 12:11
 0
Медіа
відео
1/8