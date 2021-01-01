Депутати шести фракцій Луцької райради підводили підсумки сесії у прямому ефірі телеканалу. ВІДЕО

Після сесії Луцької районної представники шести фракцій побували у прямому ефірі телеканалу «Аверс».(фракція «Європейська солідарність»),(ВО «Батьківщина»),(«Громадянський рух «Свідомі»),(«Слуга народу»),(«За майбутнє»),(ВО «Свобода») ділились власними думками про головні сесійні рішення, - йдеться на сайті Луцької райради.На сесії депутати проголосували за передачу у власність Рожищенської громади частини приміщення на вулиці Мазепи, 108а, де нібито має розташовуватись амбулаторія. Детальніше про таке рішення ради розповів представник фракції «За майбутнє» Віктор Білик.«У Рожищі склалась унікальна ситуація: амбулаторію розмістили на першому поверсі колишнього військкомату, але ніхто чомусь не подумав, що робити із надбудовою – другим поверхом, адже там протікає покрівля, другий поверх потребує капітального ремонту, замінювати вікна, досі немає документів на запуск цього об’єкту як амбулаторії, хоча використано 6 мільйонів гривень від Світового банку. До сих пір до цього об’єкту не підведена вода, каналізація… Скажіть, як він може зараз надавати послуги пацієнтам? Рішенням Луцької районної ради частину приміщення військкомату, саме ту, де має бути амбулаторія, разом із паливною передано на баланс Рожищенської громади, а частина залишена у районній комунальній власності», - розповів Віктор Білик.Він також розповів глядачам телеканалу про важливе рішення сесії – виділення 100 тисяч гривень із районного бюджету на проходження медоглядів та реабілітації учасників АТО та членів їх сімей, а також про виставлення на приватизацію недобудованої 5-поверхівки у Горохові, яка будувалася 30 років тому як терапевтичний корпус лікарні.Депутатка фракції «Слуга народу», заступниця голови Луцької РДА Валентина Рижук детальніше розповіла про соціальні районні програми, серед яких і районна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2021 - 2025 роки.«Ми почали аналізувати історико-культурну спадщину і з’ясували, що не було належного контролю. Сільські, селищні, міські громади не опікувалися цим питанням, хоча саме вони могли виготовляти необхідні документи, щоб укласти охоронні договори.Я сама із Берестечка, де є багато пам’яток і вони потребують догляду. Хоча б на рівні програми районна рада намагається робити кроки, щоб виправити ситуацію», - зауважила Валентина Рижук.Депутатка від фракції «Європейська солідарність», директорка Ківерцівського музею Оксана Сущук підтвердила, що ситуація із історико-культурною спадщиною не лише на Волині, а загалом в Україні – плачевна. До слова, під час сесії вона озвучила депутатський запит, який стосувався евакуації історико-культурних цінностей у разі надзвичайної ситуації.«На жаль, лише 7 відсотків пам’яток історико-культурного значення внесені до державного реєстру з усієї країни. Стосовно Волинської області, то можна на руках порахувати, скільки об’єктів внесено. Через це пам’ятки руйнуються,їх не можна включити у грантові проекти»,- розповіла Оксана Сущук.На сесії також було прийняте рішення про створення Молодіжної ради при Луцькій районній раді. Детальніше про це розповіла депутатка від фракції ВО «Свобода» Катерина Шевченко:«Молодь активна та ініціативна тільки тоді, коли є підтримка. Напередодні сесії ми робочою групою розробили Положення про Молодіжну раду, врахувавши думки і депутатів, і представників громадських організацій і студентів. До Молодіжної ради можуть входити представники не лише Луцька, а кожної громади району».Депутатка фракції «Громадянський рух «Свідомі» Оксана Урбан поділилася власними міркуваннями щодо прийнятої програми співпраці районної ради із закладами освіти.«Вирішення проблем закладів освіти можливе завдяки триєдиній системі: освіта – влада – бізнес. Коли буде чітка взаємодія між цими трьома ланками, через розуміння того, хто є суб’єктом прийняття рішення і на кого налаштоване це. Якщо ми говоримо про освіту, то основний суб’єкт – це учень, і ми маємо зважати на його потреби, а це – якісна освіта, щоб стати висококваліфікованим працівником. А яких саме працівників треба – знає влада, яка керує громадою», - сказала Оксана Урбан.