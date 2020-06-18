У львівській фан-зоні обіцяють 100 келихів пива за кожен гол у ворота Росії





Результат поєдинку між бельгійцями та росіянами матиме особливе значення для мешканців міста Лева. Про це організатори повідомили на офіційній сторінці фестивалю в Instagram, - пише



"Хай вата палає, а пиво ся наливає! Вип'ємо за здоров'я Де Брюйне і Лукаку!" – головне гасло матчу. Квитки у фан-зону стартують від 50 грн.



Нагадаємо, вищезгаданий поєдинок відбудеться у суботу, 12 червня. Початок зустрічі о 22:00.

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