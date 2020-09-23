вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україну йде похолодання: коли та у яких регіонах знизиться температура

В Україну йде похолодання: коли та у яких регіонах знизиться температура
В суботу в Україні повсюди буде тепло, однак у неділю варто очікувати зниження температури повітря.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.

В суботу протягом дня очікується +20+24 градуси. З дощами 12-го червня - інакше. Грозових опадів вистачатиме, проте вздовж смуги Чернігівщина-Київщина-Черкащина-Одещина плюс Крим буде багато сонця, переважатиме суха погода. В інших регіонах - грозові дощі, можливі шквал і град.

"У неділю, 13-го червня, дощі з грозами охоплять практично всю нашу територію. Тобто, їх побільшає. Виділити якусь сухішу масштабну ділянку - навряд", - написала Діденко.

У неділю в західних областях, на Вінниччині, Житомирщині, Київщині передбачається зниження температури повітря до +16+20 градусів. На Півдні, Сході, у більшості центральних областей вдень очікується +20+26 градусів.

У Києві у суботу - сонячно, +21+24 градуси. У неділю - дощі та грози. Зниження температури повітря до +19 градусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, похолодання, погода, вихідні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вільна ініціатива, прогресивні думки та незалежність: вперше у Луцьку – (не)конференція педагогів. ФОТО
Сьогодні, 14:19
Куди піти у Луцьку на вихідних 12–13 червня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
В Україну йде похолодання: коли та у яких регіонах знизиться температура
Сьогодні, 13:40
У волинській громаді – триденна жалоба за загиблою в зоні ООС військовою
Сьогодні, 13:32
Сезон відкрито: скільки коштуватиме відпочинок на Світязі. ВІДЕО
Сьогодні, 13:29
Схожі новини
«Уся Україна порине у сонце»: синоптик розповіла про погоду на вихідні «Уся Україна порине у сонце»: синоптик розповіла про погоду на вихідні
21 травень, 12:00
Синоптик розповіла, коли в Україну прийдуть дощі і похолодання Синоптик розповіла, коли в Україну прийдуть дощі і похолодання
23 вересень, 2020, 13:01
Синоптик розповіла, якою буде погода на вихідних Синоптик розповіла, якою буде погода на вихідних
11 вересень, 2020, 14:55
До +35 градусів тепла: якою буде погода на вихідних в Україні До +35 градусів тепла: якою буде погода на вихідних в Україні
07 серпень, 2020, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку п'яний водій Audi збив дорожній знак
Сьогодні, 14:35
 0
Вільна ініціатива, прогресивні думки та незалежність: вперше у Луцьку – (не)конференція педагогів. ФОТО
Сьогодні, 14:19
 0
Куди піти у Луцьку на вихідних 12–13 червня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
 0
В Україну йде похолодання: коли та у яких регіонах знизиться температура
Сьогодні, 13:40
 0
У волинській громаді – триденна жалоба за загиблою в зоні ООС військовою
Сьогодні, 13:32
 0
Медіа
відео
1/8