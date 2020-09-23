В Україну йде похолодання: коли та у яких регіонах знизиться температура
Сьогодні, 13:40
В суботу в Україні повсюди буде тепло, однак у неділю варто очікувати зниження температури повітря.
Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.
В суботу протягом дня очікується +20+24 градуси. З дощами 12-го червня - інакше. Грозових опадів вистачатиме, проте вздовж смуги Чернігівщина-Київщина-Черкащина-Одещина плюс Крим буде багато сонця, переважатиме суха погода. В інших регіонах - грозові дощі, можливі шквал і град.
"У неділю, 13-го червня, дощі з грозами охоплять практично всю нашу територію. Тобто, їх побільшає. Виділити якусь сухішу масштабну ділянку - навряд", - написала Діденко.
У неділю в західних областях, на Вінниччині, Житомирщині, Київщині передбачається зниження температури повітря до +16+20 градусів. На Півдні, Сході, у більшості центральних областей вдень очікується +20+26 градусів.
У Києві у суботу - сонячно, +21+24 градуси. У неділю - дощі та грози. Зниження температури повітря до +19 градусів.
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Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.
В суботу протягом дня очікується +20+24 градуси. З дощами 12-го червня - інакше. Грозових опадів вистачатиме, проте вздовж смуги Чернігівщина-Київщина-Черкащина-Одещина плюс Крим буде багато сонця, переважатиме суха погода. В інших регіонах - грозові дощі, можливі шквал і град.
"У неділю, 13-го червня, дощі з грозами охоплять практично всю нашу територію. Тобто, їх побільшає. Виділити якусь сухішу масштабну ділянку - навряд", - написала Діденко.
У неділю в західних областях, на Вінниччині, Житомирщині, Київщині передбачається зниження температури повітря до +16+20 градусів. На Півдні, Сході, у більшості центральних областей вдень очікується +20+26 градусів.
У Києві у суботу - сонячно, +21+24 градуси. У неділю - дощі та грози. Зниження температури повітря до +19 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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