Секрети бджолярського ремесла від подружжя пасічників-рекордсменів з Волині

Антон та Марія Шотіки – пасічники із 40-річним стажем родом із Радомишля. Подружжя – співзасновники відомого бренду «Медова хата» та одні з найбільших виробників меду на Волині. А ще Антон Максимович та Марія Олександрівна справжні рекордсмени, разом із партнером Володимиром Дмитруком вони – автори найбільшої суцільної свічки в Україні, вилитої з бджолиного воску, а питний мед їхнього виробництва визнаний одним з кращих у світі.



Про це



«Приборкувачі бджіл» – саме так можна назвати подружжя Шотіків – завзяті і працьовиті, як і самі Божі комахи. Для Антона Максимовича та Марії Олександрівни пасічництво не просто спосіб заробітку чи улюблене заняття, а філософія життя, яку вони сповідують вже 40 років. Однак, так було не завжди: замолоду пан Антон працював на підприємстві «Луцьктепло», а дружина вчителювала у школі. Рішення серйозно займатися бджільництвом прийшло випадково, хоча й цілком закономірно:



«Мені було б складніше не стати пасічником, адже це, так би мовити, наша родинна справа, – розповідає Антон Максимович. – Ще мій прадід Прокіп був знаним бджолярем, дід також мав свою пасіку у Радомишлі. Та незважаючи на це, я не замислювався, щоб пов’язати своє життя із бджолами. Все вирішила доля випадку – якось допомагав сусідові знімати рої з дерева, а він поділився одним зі мною. Вирішив спробувати – сподобалося, так все і закрутилося. Потихеньку почав розширювати пасіку, паралельно займався самоосвітою – вивчав технології бджільництва. Звісно, самому було б складно усе це організовувати, але на допомогу нагодилася дружина».



«У якийсь період роботи в школі у мене почалися проблеми зі здоров’ям, зокрема, із голосовими зв’язками, – пояснює пані Марія. – Лікарі зарадити не змогли, тому сама почала шукати рішення. Антон на той час уже мав пасіку і я помітила, що перебуваючи там, почувала себе краще. Почала досліджувати цілющі властивості меду та інших продуктів бджільництва і так відкрила для себе нове та захоплююче заняття – апітерапію. Школу мені все ж таки довелося залишити, тож я почала допомагати чоловікові та розвивати нові напрями сімейного бізнесу – апітерапію та виробництво медової косметики».



Нині Антон та Марія Шотіки господарюють на пасіці у Радомишлі на хуторі Піддубина. На допомогу приходить уся сім’я – доньки, зяті і навіть онуки. Всього у господарстві 70 бджолосімей або ж близько 6 млн бджіл, адже кожен вулик налічує від 60 до 100 тис комах. Обійстя Шотіків – справжня сімейна реліквія та музей водночас: тут і дідівський вулик, якому близько 100 років, і древній дуб, вік якого сягає 400 років. Територія навколо пасіки буяє ароматним різнотрав’ям, тож «солодкий промисел» ведеться на славу.



Асортимент продукції Шотіків доволі великий і зовсім не обмежується одним медом. В арсеналі їх фірмового магазину «Медова хата» геть усі продукти, що стосуються бджільництва: десятки різновидів меду, свічки з натурального воску, продукція апітерапії, медова косметика, питні меди – усе власного виробництва.



«Виготовлення медівки та бальзамів – це більше моя прерогатива, – каже Антон Максимович. – А от косметикою та ліками займається Марія. Питні меди – то наша гордість, ми одні з небагатьох в Україні, хто займається їх виготовленням. У нас є медові напої різної міцності і з різними смаками, маємо декілька видів апіфітобальзамів. Наша продукція визнана не лише клієнтами, а й світовими експертами. На Міжнародних конкурсах питних медів наші напої «Сила духу», «Медова ягода», «Біла ніч» неодноразово отримували «срібло» і «бронзу».



Не менший ажіотаж, ніж питні меди, викликає продукція апітерапії та медова косметика, це вже царина Марії Олександрівни: «Усі препарати я виготовляю власноруч, для цього проходила спеціальні курси апітерапії в Інституті бджільництва, – розповідає жінка. – Мед недарма називають «еліксиром життя», це унікальний продукт, який за харчовими та цілющими властивостями не зрівняється ні з чим. У складі меду та продуктів бджільництва виявлено більше чотирьохсот різних компонентів, майже всі елементи таблиці Менделєєва, амінокислоти та інші корисні біологічно активні сполуки.



Саме тому для виготовлення лікувальних препаратів я використовую практично усі продукти бджільництва - мед, пергу, віск, прополіс, маточне та трутневе молочко, бджолину отруту. Усі ці компоненти є надзвичайно корисними і помічними при лікуванні тих чи інших недуг. Є у нас і дещо незвичні ліки, наприклад, настоянка з личинок воскової молі. Вона володіє вираженою захисною дією на органи дихання, покращує дренажну функцію бронхів і тому ефективна при лікуванні бронхіту, пневмонії, бронхіальної астми, алергії і навіть туберкульозу. Є кілька засобів на основі бджолиного підмору (засушені бджоли) – вони попереджають запальні процеси, стабілізують кров’яний тиск, позитивно впливають на судини та кров’яну систему в цілому, підвищують потенцію.



Важко переоцінити і роль меду у косметології. Цей дивовижний продукт легко проникає в найдрібніші пори шкіри, живить її і регулює водний баланс, що підтримує свіжість шкіри і перешкоджає передчасному старінню. У нас є багато косметологічних продуктів на основі меду, маточного молочка, воску та прополісу. Кожен може підібрати засіб собі до вподоби, зважаючи на вікові особливості, тип шкіри тощо».



Продукція «Медової хати» користується неабиякою популярністю не лише серед волинян, а й серед мешканців України та світу. До прикладу, кілька років тому на Всесвітньому медовому чемпіонаті у Києві пані Марія отримала звання «Медова княгиня України», представивши найбільший асортимент продукції бджільництва. Не зважаючи на розмаїття виробників і торгових марок, Шотікам вдається залишатися конкурентними на ринку, ба більше – утримувати пальму першості. Бджолярі переконують, що секрет успіху не у продукції чи технологіях, а у підході до справи:



«Наша мета не виготовлення меду, задля отримання прибутку. Ми прагнемо поширювати свої знання серед людей, доносити їм про користь та цінність бджолиних продуктів. Саме тому у нашому магазині ми регулярно проводимо екскурсії для дітей та дорослих, де розповідаємо історію бджільництва, знайомимо з властивостями меду. Ще один напрям нашої діяльності – просвітницька робота зі школярами. У співпраці з Волинським обласним еколого-натуралістичним центром ми проводимо уроки бджільництва у школах нашої громади.



Завжди беремо участь у різноманітних майстер-класах, конференціях, з’їздах – любимо дізнаватися щось нове та ділитися своїм досвідом. Охоче долучаємося до всіляких акцій, так у 2018 році під час медового свята «Братської свічі» стали учасниками рекорду України «Виготовлення в авторському виконанні першої і найбільшої суцільної свічки в Україні, вилитої з бджолиного воску» (параметри «рекордної» свічки: висота – 1 метр 83 сантиметри, діаметр внизу – 24 сантиметри, діаметр зверху – 0,80 сантиметрів, вага – 80 кілограмів).



Зазвичай люди думають, що бджільництво, виготовлення меду – це легка справа, тоді як насправді це копітка та нелегка праця, яка вимагає багато часу, сил, неабиякої уваги та турботи про комах. Та ми ніколи не вважали пасічництво професією або улюбленим заняттям, для нас це щось більше. Займаючись бджолярським ремеслом, ми створюємо нову культуру виробництва і споживання меду, допомагаємо людям ставати здоровішими і це те, що робить нас щасливими!»



Ольга Цуз

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Як мед, то й ложкою», а ще банкою, лопатою та бочкою, – це точно про наших героїв.та– пасічники із 40-річним стажем родом із Радомишля. Подружжя – співзасновники відомого бренду «Медова хата» та одні з найбільших виробників меду на Волині. А ще Антон Максимович та Марія Олександрівна справжні рекордсмени, разом із партнером Володимиром Дмитруком вони – автори найбільшої суцільної свічки в Україні, вилитої з бджолиного воску, а питний мед їхнього виробництва визнаний одним з кращих у світі.Про це йдеться на сайті Боратинської сілької ради.«Приборкувачі бджіл» – саме так можна назвати подружжя Шотіків – завзяті і працьовиті, як і самі Божі комахи. Для Антона Максимовича та Марії Олександрівни пасічництво не просто спосіб заробітку чи улюблене заняття, а філософія життя, яку вони сповідують вже 40 років. Однак, так було не завжди: замолоду пан Антон працював на підприємстві «Луцьктепло», а дружина вчителювала у школі. Рішення серйозно займатися бджільництвом прийшло випадково, хоча й цілком закономірно:«Мені було б складніше не стати пасічником, адже це, так би мовити, наша родинна справа, – розповідає Антон Максимович. – Ще мій прадід Прокіп був знаним бджолярем, дід також мав свою пасіку у Радомишлі. Та незважаючи на це, я не замислювався, щоб пов’язати своє життя із бджолами. Все вирішила доля випадку – якось допомагав сусідові знімати рої з дерева, а він поділився одним зі мною. Вирішив спробувати – сподобалося, так все і закрутилося. Потихеньку почав розширювати пасіку, паралельно займався самоосвітою – вивчав технології бджільництва. Звісно, самому було б складно усе це організовувати, але на допомогу нагодилася дружина».«У якийсь період роботи в школі у мене почалися проблеми зі здоров’ям, зокрема, із голосовими зв’язками, – пояснює пані Марія. – Лікарі зарадити не змогли, тому сама почала шукати рішення. Антон на той час уже мав пасіку і я помітила, що перебуваючи там, почувала себе краще. Почала досліджувати цілющі властивості меду та інших продуктів бджільництва і так відкрила для себе нове та захоплююче заняття – апітерапію. Школу мені все ж таки довелося залишити, тож я почала допомагати чоловікові та розвивати нові напрями сімейного бізнесу – апітерапію та виробництво медової косметики».Нині Антон та Марія Шотіки господарюють на пасіці у Радомишлі на хуторі Піддубина. На допомогу приходить уся сім’я – доньки, зяті і навіть онуки. Всього у господарстві 70 бджолосімей або ж близько 6 млн бджіл, адже кожен вулик налічує від 60 до 100 тис комах. Обійстя Шотіків – справжня сімейна реліквія та музей водночас: тут і дідівський вулик, якому близько 100 років, і древній дуб, вік якого сягає 400 років. Територія навколо пасіки буяє ароматним різнотрав’ям, тож «солодкий промисел» ведеться на славу.Асортимент продукції Шотіків доволі великий і зовсім не обмежується одним медом. В арсеналі їх фірмового магазину «Медова хата» геть усі продукти, що стосуються бджільництва: десятки різновидів меду, свічки з натурального воску, продукція апітерапії, медова косметика, питні меди – усе власного виробництва.«Виготовлення медівки та бальзамів – це більше моя прерогатива, – каже Антон Максимович. – А от косметикою та ліками займається Марія. Питні меди – то наша гордість, ми одні з небагатьох в Україні, хто займається їх виготовленням. У нас є медові напої різної міцності і з різними смаками, маємо декілька видів апіфітобальзамів. Наша продукція визнана не лише клієнтами, а й світовими експертами. На Міжнародних конкурсах питних медів наші напої «Сила духу», «Медова ягода», «Біла ніч» неодноразово отримували «срібло» і «бронзу».Не менший ажіотаж, ніж питні меди, викликає продукція апітерапії та медова косметика, це вже царина Марії Олександрівни: «Усі препарати я виготовляю власноруч, для цього проходила спеціальні курси апітерапії в Інституті бджільництва, – розповідає жінка. – Мед недарма називають «еліксиром життя», це унікальний продукт, який за харчовими та цілющими властивостями не зрівняється ні з чим. У складі меду та продуктів бджільництва виявлено більше чотирьохсот різних компонентів, майже всі елементи таблиці Менделєєва, амінокислоти та інші корисні біологічно активні сполуки.Саме тому для виготовлення лікувальних препаратів я використовую практично усі продукти бджільництва - мед, пергу, віск, прополіс, маточне та трутневе молочко, бджолину отруту. Усі ці компоненти є надзвичайно корисними і помічними при лікуванні тих чи інших недуг. Є у нас і дещо незвичні ліки, наприклад, настоянка з личинок воскової молі. Вона володіє вираженою захисною дією на органи дихання, покращує дренажну функцію бронхів і тому ефективна при лікуванні бронхіту, пневмонії, бронхіальної астми, алергії і навіть туберкульозу. Є кілька засобів на основі бджолиного підмору (засушені бджоли) – вони попереджають запальні процеси, стабілізують кров’яний тиск, позитивно впливають на судини та кров’яну систему в цілому, підвищують потенцію.Важко переоцінити і роль меду у косметології. Цей дивовижний продукт легко проникає в найдрібніші пори шкіри, живить її і регулює водний баланс, що підтримує свіжість шкіри і перешкоджає передчасному старінню. У нас є багато косметологічних продуктів на основі меду, маточного молочка, воску та прополісу. Кожен може підібрати засіб собі до вподоби, зважаючи на вікові особливості, тип шкіри тощо».Продукція «Медової хати» користується неабиякою популярністю не лише серед волинян, а й серед мешканців України та світу. До прикладу, кілька років тому на Всесвітньому медовому чемпіонаті у Києві пані Марія отримала звання «Медова княгиня України», представивши найбільший асортимент продукції бджільництва. Не зважаючи на розмаїття виробників і торгових марок, Шотікам вдається залишатися конкурентними на ринку, ба більше – утримувати пальму першості. Бджолярі переконують, що секрет успіху не у продукції чи технологіях, а у підході до справи:«Наша мета не виготовлення меду, задля отримання прибутку. Ми прагнемо поширювати свої знання серед людей, доносити їм про користь та цінність бджолиних продуктів. Саме тому у нашому магазині ми регулярно проводимо екскурсії для дітей та дорослих, де розповідаємо історію бджільництва, знайомимо з властивостями меду. Ще один напрям нашої діяльності – просвітницька робота зі школярами. У співпраці з Волинським обласним еколого-натуралістичним центром ми проводимо уроки бджільництва у школах нашої громади.Завжди беремо участь у різноманітних майстер-класах, конференціях, з’їздах – любимо дізнаватися щось нове та ділитися своїм досвідом. Охоче долучаємося до всіляких акцій, так у 2018 році під час медового свята «Братської свічі» стали учасниками рекорду України «Виготовлення в авторському виконанні першої і найбільшої суцільної свічки в Україні, вилитої з бджолиного воску» (параметри «рекордної» свічки: висота – 1 метр 83 сантиметри, діаметр внизу – 24 сантиметри, діаметр зверху – 0,80 сантиметрів, вага – 80 кілограмів).Зазвичай люди думають, що бджільництво, виготовлення меду – це легка справа, тоді як насправді це копітка та нелегка праця, яка вимагає багато часу, сил, неабиякої уваги та турботи про комах. Та ми ніколи не вважали пасічництво професією або улюбленим заняттям, для нас це щось більше. Займаючись бджолярським ремеслом, ми створюємо нову культуру виробництва і споживання меду, допомагаємо людям ставати здоровішими і це те, що робить нас щасливими!»

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію