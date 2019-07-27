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Гасла «Слава Україні!» і «Героям слава!» офіційно стали футбольними символами України

Гасла «Слава Україні!» і «Героям слава!» офіційно стали футбольними символами України
Виконком Української асоціації футболу затримав футбольні символи України. Відтак, гасла "Слава України!" і "Героям слава!" отримале офіційне затвердження.

"За" проголосували 45 членів асоціації. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав президент УАФ Андрій Павелко.

"Відтепер, разом з малим гербом УАФ у вигляді Тризубу з написом "Ukraine", на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб — карта України з Тризубом в центрі", - написав Павелко.

Також Виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!», які вже багато років є привітанням для вболівальників в рідній країні, і по всьому світу.

"Унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об’єднав усіх українців, з різних регіонів України і наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов’язані і маємо за честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням", - написав президент УАФ.

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Теги: футбол, УАФ, Андрій Павелко
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Коментарі 2
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тепер точно не буду той футбол дивитись. геть здуріли!
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Вазелін задорогий.
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