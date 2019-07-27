Гасла «Слава Україні!» і «Героям слава!» офіційно стали футбольними символами України

Виконком Української асоціації футболу затримав футбольні символи України. Відтак, гасла "Слава України!" і "Героям слава!" отримале офіційне затвердження."За" проголосували 45 членів асоціації. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав президент УАФ"Відтепер, разом з малим гербом УАФ у вигляді Тризубу з написом "Ukraine", на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб — карта України з Тризубом в центрі", - написав Павелко.Також Виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!», які вже багато років є привітанням для вболівальників в рідній країні, і по всьому світу."Унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об’єднав усіх українців, з різних регіонів України і наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов’язані і маємо за честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням", - написав президент УАФ.