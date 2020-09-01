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Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання

Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання
Кілька місяців тому Жіночий рух «За майбутнє» ініціював створення загальноукраїнського проєкту, у рамках якого для жінок проводять безкоштовні практичні тренінги для жінок з фізичної та психологічної підготовки. Більше тисячі українок долучилися до тренувань.

Вже сьогодні, 11 червня, більше 300 десантниць з усієї України приїхали на командно-тренувальні навчання. Це перший захід такого формату і масштабу в історії жіночого руху.

Організатори наголошують, що це не світський захід, не політичний з’зд і не рутинні тренування. Це щоденні спортивні навантаження, освітні лекції, мотиваційні курси та командні активності.

Лідерка Жіночого руху «За майбутнє» Ірина Суслова зауважила, що мета руху – це активний розвиток та рух вперед. За її словами, жіночий рух постійно розширює спектр своєї діяльності.

«Це клондайк знань та морально-фізичної підготовки справжньої мирної «армії», яка вирішує проблеми на всіх рівнях. Мета жіночого руху – рухатись вперед. Рухатись і прогресувати – це головне. Тому спектр напрямків нашої діяльності постійно розширюється, а такі командні навчання стають ковтком свіжого повітря і в прямому, і в переносному сенсі. Кожна з наших жінок - індивідуальність, кожна має свої інтереси, освіту, кваліфікацію і мрії, кожна налаштована зробити свій внесок у розвиток жіночого руху і розвиває власну тему та напрямок роботи. Ми самі створюємо собі пул напрямків, самі ставимо задачі, ми і є той двигун, який рухає вперед нашу силу і йде до прогресу семимильними кроками», - звернулася до учасниць Ірина Суслова.

Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання

Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання

Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання


Координаторка Жіночого руху «За майбутнє» у Волинській області Ольга Максим’як розповіла для Інформаційного агентства ВолиньPost, що на з’їзд з Волині приїхало 63 людини.

Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання

Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання

Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання


«В нашій області наразі, напевно, відкрили найбільшу кількість жіночих груп. Вони запущені у Луцьку, Рожищі, Маневичах, Ківерцях, Ковелі, Любешові та Володимирі-Волинському. Зараз готуємо до запуску десант у Нововолинську. А в Луцьку – найбільша група в Україні. Вона нараховує близько 40 жінок», - зазначила Ольга Максим’як.

Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання

Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання


Також координаторка Жіночого руху «За майбутнє» на Волині каже, що долучитися до команди може кожна жінка. Групи є різновіковими. Найстаршій учасниці жіночого руху більше 70 років, а наймолодша – 16-річна тренерка групи у Ківерцях Олена Баран. Як каже Ольга Максим’як, усі жінки знайшли спільну мову. Вони підтримують одна одну та товаришують.

«Філософія жіночого руху – це людські цінності, зміни, які повинні відбуватись у суспільстві, аби кожен член цього суспільства відчував себе потрібним. Звичайно, коли дівчата відвідують курси самозахисту, то вони стають психологічно стійкішими. Дівчата потоваришували, почали більше спілкуватися. Ці тренування дають поштовх до того, аби ми наповнювали себе позитивними емоціями, були в гармонії із собою», - говорить Ольга Максим’як.

Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання

Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання

Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання


До слова, програма з’їзду є дуже насиченою. Три дні стануть незабутніми для кожної учасниці заходу, обіцяють організатори.

Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання

Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання

Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання


Нагадаємо, про створення жіночого крила партії лідер «За майбутнє» Ігор Палиця повідомив 9 місяців тому. За цей час організація набрала обертів і стала не просто найпершим, а наймасштабнішим в історії жіночим рухом. Тут вже більше 100 000 прихильниць, 15 000 учасниць та 15 000 депутаток усіх рівнів.

Жіночий рух реалізував купу стратегічно-важливих ініціатив: півсотні влучних важливих для держави ініціатив та 5 серйозних законопроєктів, їхні юристи захищають сотні людей, а однодумиці напрацьовують і реалізують тисячі надважливих соціальних проектів.

Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання

Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання

Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання

Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання

Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання

Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання

Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання

Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання

Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання

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Теги: Волинь, Жіночий рух, За майбутнє, з'їзд, десант, Ірина Суслова, Ольга Максим'як
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