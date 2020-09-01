У місті на Волині двоє братів пошкодили дорожню техніку і викрали звідти майно. ФОТО
Сьогодні, 15:18
Камінь-Каширські оперативники за гарячими слідами встановили крадіїв, які пошкодили дорожню техніку і поцупили звідти майно
Так, 11 червня, близько 4 години ранку, до поліції надійшло повідомлення, що в Камінь-Каширському невідомі особи викрали пульти з дорожньої техніки, якою проводять ремонт дорожнього покриття,- інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Також злодії пошкодили скло транспортних засобів. Викрали і кілька літрів дизельного пального, лом, акустичну колонку тощо. Трапилось це в нічну пору доби. Охорона техніки не забезпечувалась.
На місце прибули поліцейські, які одразу провели комплекс необхідних оперативно-розшукових заходів і вийшли на крадіїв буквально за 2-3 години.
За гарячими слідами встановили, що крадіжку скоїли двоє братів – місцевих жителів, раніше не судимі. Чоловіки пояснили, що були в стані сп’яніння, тому й залізли всередину і скоїли злочин.
Відомості внесено в ЄРДР за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального Кодексу України.
Наразі триває огляд місця події. Викрадене вилучили та повернуть власникам – компанії, яка здійснює ремонт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 11 червня, близько 4 години ранку, до поліції надійшло повідомлення, що в Камінь-Каширському невідомі особи викрали пульти з дорожньої техніки, якою проводять ремонт дорожнього покриття,- інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Також злодії пошкодили скло транспортних засобів. Викрали і кілька літрів дизельного пального, лом, акустичну колонку тощо. Трапилось це в нічну пору доби. Охорона техніки не забезпечувалась.
На місце прибули поліцейські, які одразу провели комплекс необхідних оперативно-розшукових заходів і вийшли на крадіїв буквально за 2-3 години.
За гарячими слідами встановили, що крадіжку скоїли двоє братів – місцевих жителів, раніше не судимі. Чоловіки пояснили, що були в стані сп’яніння, тому й залізли всередину і скоїли злочин.
Відомості внесено в ЄРДР за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального Кодексу України.
Наразі триває огляд місця події. Викрадене вилучили та повернуть власникам – компанії, яка здійснює ремонт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині до оптичного інтернету вперше підключать 41 село
Сьогодні, 16:02
9-річний хлопчик, якого разом із братом та батьком збило авто у Луцьку, досі перебуває у комі
Сьогодні, 15:31
У місті на Волині двоє братів пошкодили дорожню техніку і викрали звідти майно. ФОТО
Сьогодні, 15:18
У Дніпрі випав величезний град і залило вулиці. ВІДЕО
Сьогодні, 15:10
У Луцьку п'яний водій Audi збив дорожній знак
Сьогодні, 14:35