вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині двоє братів пошкодили дорожню техніку і викрали звідти майно. ФОТО

У місті на Волині двоє братів пошкодили дорожню техніку і викрали звідти майно. ФОТО
Камінь-Каширські оперативники за гарячими слідами встановили крадіїв, які пошкодили дорожню техніку і поцупили звідти майно

Так, 11 червня, близько 4 години ранку, до поліції надійшло повідомлення, що в Камінь-Каширському невідомі особи викрали пульти з дорожньої техніки, якою проводять ремонт дорожнього покриття,- інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Також злодії пошкодили скло транспортних засобів. Викрали і кілька літрів дизельного пального, лом, акустичну колонку тощо. Трапилось це в нічну пору доби. Охорона техніки не забезпечувалась.

На місце прибули поліцейські, які одразу провели комплекс необхідних оперативно-розшукових заходів і вийшли на крадіїв буквально за 2-3 години.

За гарячими слідами встановили, що крадіжку скоїли двоє братів – місцевих жителів, раніше не судимі. Чоловіки пояснили, що були в стані сп’яніння, тому й залізли всередину і скоїли злочин.

Відомості внесено в ЄРДР за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального Кодексу України.

Наразі триває огляд місця події. Викрадене вилучили та повернуть власникам – компанії, яка здійснює ремонт.

У місті на Волині двоє братів пошкодили дорожню техніку і викрали звідти майно. ФОТО
У місті на Волині двоє братів пошкодили дорожню техніку і викрали звідти майно. ФОТО
У місті на Волині двоє братів пошкодили дорожню техніку і викрали звідти майно. ФОТО
У місті на Волині двоє братів пошкодили дорожню техніку і викрали звідти майно. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дорожня техніка, майно, крадіжки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині до оптичного інтернету вперше підключать 41 село
Сьогодні, 16:02
9-річний хлопчик, якого разом із братом та батьком збило авто у Луцьку, досі перебуває у комі
Сьогодні, 15:31
У місті на Волині двоє братів пошкодили дорожню техніку і викрали звідти майно. ФОТО
Сьогодні, 15:18
У Дніпрі випав величезний град і залило вулиці. ВІДЕО
Сьогодні, 15:10
У Луцьку п'яний водій Audi збив дорожній знак
Сьогодні, 14:35
Схожі новини
На Волині поліція у гаражах знайшла чимало краденого майна, яке злодії виносили з новобудов На Волині поліція у гаражах знайшла чимало краденого майна, яке злодії виносили з новобудов
01 вересень, 2020, 15:23
У Луцьк під судову заборону потрапили ринок «Пасаж», ТЦ «Караван» і «Гостинець» У Луцьк під судову заборону потрапили ринок «Пасаж», ТЦ «Караван» і «Гостинець»
Сьогодні, 11:42
Волинські поліцейські розповіли, як захистити свою квартиру від крадіїв Волинські поліцейські розповіли, як захистити свою квартиру від крадіїв
02 червень, 20:11
Службовець ЗСУ 6 років крав запчастини військової авіатехніки. ФОТО Службовець ЗСУ 6 років крав запчастини військової авіатехніки. ФОТО
01 червень, 14:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині до оптичного інтернету вперше підключать 41 село
Сьогодні, 16:02
 0
9-річний хлопчик, якого разом із братом та батьком збило авто у Луцьку, досі перебуває у комі
Сьогодні, 15:31
 0
У місті на Волині двоє братів пошкодили дорожню техніку і викрали звідти майно. ФОТО
Сьогодні, 15:18
 0
У Дніпрі випав величезний град і залило вулиці. ВІДЕО
Сьогодні, 15:10
 0
У Луцьку п'яний водій Audi збив дорожній знак
Сьогодні, 14:35
 0
Медіа
відео
1/8