9-річний хлопчик, якого разом із братом та батьком збило авто у Луцьку, досі перебуває у комі





Про це Надія Позняковська.



У лікарні також залишається батько дітей.



"Чоловіку одну зробили операцію, другу ще мають робити. Переломи двох рук", – каже жінка.



Її п'ятирічного сина, який після ДТП знаходився на лікуванні у відділенні нейрохірургії, 11 червня виписують з лікарні.



Як розповіла Надія Позняковська, ні 29-річний водій, який збив її чоловіка та дітей, ні його адвокат на зв'язок із нею не виходили.



Нагадаємо,

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