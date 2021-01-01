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9-річний хлопчик, якого разом із братом та батьком збило авто у Луцьку, досі перебуває у комі

9-річний хлопчик, якого разом із братом та батьком збило авто у Луцьку, досі перебуває у комі
Стан дев'ятирічного хлопчика, якого разом із братом та батьком 6 червня збило авто на вулиці Ковельській, стабільно важкий. Дитина – у комі.

Про це Суспільному телефоном розповіла мама дітей Надія Позняковська.

У лікарні також залишається батько дітей.

"Чоловіку одну зробили операцію, другу ще мають робити. Переломи двох рук", – каже жінка.

Її п'ятирічного сина, який після ДТП знаходився на лікуванні у відділенні нейрохірургії, 11 червня виписують з лікарні.

Як розповіла Надія Позняковська, ні 29-річний водій, який збив її чоловіка та дітей, ні його адвокат на зв'язок із нею не виходили.

Нагадаємо, ДТП трапилася 6 червня на пішохідному переході на вулиці Ковельській. Батько переходив дорогу із дітьми, коли їх на швидкості збив 29-річний водій легковика. 8 червня суд йому обрав міру запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту. Прокуратура наполягала на триманні під вартою. Адвокат підозрюваного коментувати ситуацію Суспільному відмовився.

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Теги: аварія, Луцьк, Ковельська, стан, кома, лікарня
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