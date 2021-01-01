вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Викладачі ВНУ навчили китайців співати українською мовою. ВІДЕО

Викладачі ВНУ навчили китайців співати українською мовою. ВІДЕО
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбувалися мовні курси для слухачів з Китаю.

Про це йдеться на сайті університету.

В рамках угоди про співпрацю між Волинським національним університетом імені Лесі Українки та ТОВ «Міжнародна освітня компанія БайІн Шаньдун, Китай» завершена реалізація проекту спеціальних сертифікатних курсів з вивчення української мови.

На базі Підготовчого відділення було проведено валідування результатів навчання набутих у неформальній освіті слухачів сертифікатних курсів. На розгляд атестаційної комісії були представлені такі матеріали: виконання практичного завдання з граматики, розповідь про себе і свою країну, читання тексту і відповідь на запитання (усно).

Усі слухачі курсів виявили високий рівень володіння українською мовою, що відповідає компетентностям програми сертифікатних курсів.

Четверо слухачів виявили бажання продовжити навчання на різних спеціальностях у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.



Також слухачі мовного центру заспівали українську пісню "Україна це я".


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ВНУ, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Викладачі ВНУ навчили китайців співати українською мовою. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Стало відомо, скільки коштуватиме iPhone 13
Сьогодні, 07:31
Гасло «Героям слава» на футболках збірної України заклеять новою емблемою
Сьогодні, 06:29
У Рожищі перенесли святкування Дня міста
Сьогодні, 05:27
Пісня лучанина потрапила у новий плейлист збірної України на Євро-2020
Сьогодні, 04:23
Схожі новини
У Луцьку хочуть створити студентський кампус У Луцьку хочуть створити студентський кампус
21 квітень, 17:20
Ви маєте серйозні здобутки, – Разумков про роботу ВНУ ім. Лесі Українки Ви маєте серйозні здобутки, – Разумков про роботу ВНУ ім. Лесі Українки
21 квітень, 16:03
Магістри Лесиного вишу протягом 5 днів отримують дипломи Магістри Лесиного вишу протягом 5 днів отримують дипломи
10 березень, 10:20
У найбільшому виші Волині презентували повне 14-томне зібрання творів Лесі Українки. ФОТО У найбільшому виші Волині презентували повне 14-томне зібрання творів Лесі Українки. ФОТО
01 березень, 19:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Гасла «Слава Україні!» і «Героям слава!» офіційно стали футбольними символами України
11 червень, 19:30
 1
Викладачі ВНУ навчили китайців співати українською мовою. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
 0
Стало відомо, скільки коштуватиме iPhone 13
Сьогодні, 07:31
 0
Гасло «Героям слава» на футболках збірної України заклеять новою емблемою
Сьогодні, 06:29
 0
У Рожищі перенесли святкування Дня міста
Сьогодні, 05:27
 0
Медіа
відео
1/8