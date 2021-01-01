Викладачі ВНУ навчили китайців співати українською мовою. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбувалися мовні курси для слухачів з Китаю.
Про це йдеться на сайті університету.
В рамках угоди про співпрацю між Волинським національним університетом імені Лесі Українки та ТОВ «Міжнародна освітня компанія БайІн Шаньдун, Китай» завершена реалізація проекту спеціальних сертифікатних курсів з вивчення української мови.
На базі Підготовчого відділення було проведено валідування результатів навчання набутих у неформальній освіті слухачів сертифікатних курсів. На розгляд атестаційної комісії були представлені такі матеріали: виконання практичного завдання з граматики, розповідь про себе і свою країну, читання тексту і відповідь на запитання (усно).
Усі слухачі курсів виявили високий рівень володіння українською мовою, що відповідає компетентностям програми сертифікатних курсів.
Четверо слухачів виявили бажання продовжити навчання на різних спеціальностях у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.
Також слухачі мовного центру заспівали українську пісню "Україна це я".
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Про це йдеться на сайті університету.
В рамках угоди про співпрацю між Волинським національним університетом імені Лесі Українки та ТОВ «Міжнародна освітня компанія БайІн Шаньдун, Китай» завершена реалізація проекту спеціальних сертифікатних курсів з вивчення української мови.
На базі Підготовчого відділення було проведено валідування результатів навчання набутих у неформальній освіті слухачів сертифікатних курсів. На розгляд атестаційної комісії були представлені такі матеріали: виконання практичного завдання з граматики, розповідь про себе і свою країну, читання тексту і відповідь на запитання (усно).
Усі слухачі курсів виявили високий рівень володіння українською мовою, що відповідає компетентностям програми сертифікатних курсів.
Четверо слухачів виявили бажання продовжити навчання на різних спеціальностях у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.
Також слухачі мовного центру заспівали українську пісню "Україна це я".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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