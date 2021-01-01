Викладачі ВНУ навчили китайців співати українською мовою. ВІДЕО

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбувалися мовні курси для слухачів з Китаю.Про це йдеться на сайті університету.В рамках угоди про співпрацю між Волинським національним університетом імені Лесі Українки та ТОВ «Міжнародна освітня компанія БайІн Шаньдун, Китай» завершена реалізація проекту спеціальних сертифікатних курсів з вивчення української мови.На базі Підготовчого відділення було проведено валідування результатів навчання набутих у неформальній освіті слухачів сертифікатних курсів. На розгляд атестаційної комісії були представлені такі матеріали: виконання практичного завдання з граматики, розповідь про себе і свою країну, читання тексту і відповідь на запитання (усно).Усі слухачі курсів виявили високий рівень володіння українською мовою, що відповідає компетентностям програми сертифікатних курсів.Четверо слухачів виявили бажання продовжити навчання на різних спеціальностях у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.Також слухачі мовного центру заспівали українську пісню "Україна це я".