Як у луцькій громаді хочуть запобігати отруєнню бджіл

У Луцькій міській територіальній громаді планують створити спеціальну комісію, яка встановлюватиме факти і запобігатиме отруєнню бджіл.Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.Як йдеться в документі, реагуючи на звернення громадян, які займаються розведенням та утриманням бджіл та враховуючи відсутність чіткого механізму встановлення факту і причин отруєння бджіл; застосування заходів щодо попередження та профілактики отруєння бджіл; визначення механізму економічної оцінки збитків власникам пасік від отруєння бджіл, у місті вирішили створити спеціальну комісію. До неї увійдуть 12 членів, серед них - старости приєднаних до Луцька сіл.Основним завданням комісії є:- обстеження пасіки і фіксація випадків отруєння бджіл на вимогу та за заявою власника пасіки.- Встановлення достовірності загибелі бджіл.- Встановлення обставин, за яких сталася загибель бджіл.- Надання рекомендацій щодо визначення шкоди, заподіяної власникам пасік унаслідок отруєння бджіл.- Відібрання і спрямування в лабораторію проб матеріалу (патологічний матеріал, бджоли, продукція бджільництва, а також зелена маса рослин, ґрунт).- Встановлення джерела та причин загибелі бджіл, надання висновків та пропозицій.Від реалізації проєкту рішення очікують позитивний вплив на галузь бджільництва, створення умов для запобігання отруєння бджіл, підвищення врожайності ентомофільних рослин сільськогосподарського призначення, простежування у ланцюгу виробництва продуктів бджільництва, підвищення врожайності ентомофільних рослин сільськогосподарського призначення.