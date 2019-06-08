На Волині до оптичного інтернету вперше підключать 41 село

Субвенцію у розмірі 4 млн 173 669 тис. грн затвердив Кабмін для 16-ти територіальних громад Волинської області на проведення оптичного інтернету.Про це повідомила заступниця голови ОДАпід час робочої наради в режимі відеоселектору із представниками територіальних громад Волині, - йдеться на сайті Волинської ОДА.Зокрема, отримають фінансування з держбюджету Затурцівська, Зимнівська, Локачинська, Павлівська, Поромівська, Устилузька, Любешівська, Маневицька, Прилісненська, Вишнівська, Голобська, Поворська, Самарівська, Шацька, Боратинська, Колківська територіальні громади.Загалом, як повідомила заступниця голови ОДА, на Волині до оптичного інтернету буде вперше підключено 41 село, де розміщені 74 об’єкти соціальної інфраструктури: 34 ФАПи, лікарня, 8 шкіл, 3 ДНЗ, 20 будинків культури, 6 бібліотек тощо.Нагадаємо, днями Кабмін затвердив розподіл коштів інтернет-субвенції для 670 громад України. Так, понад 4 млн грн розподілили між громадами Волині для реалізації проєкту “Інтернет-субвенція”.Завдяки йому вже цього року десятки тисяч жителів області отримають можливість вперше підключитися до оптичного інтернету. Громади, що пройшли відбір, отримають гроші з держбюджету, потім проведуть прозорий тендер, після чого провайдери почнуть розбудовувати мережу.Крім того, для кожного з них за рахунок субвенції буде забезпечене покриття Wi-Fi-мережею. Соцзаклади, підключені за кошти субвенції, отримають безкоштовний швидкісний інтернет до кінця 2022 року.