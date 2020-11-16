«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд до Ковеля





Про це повідомляють на



У зв'язку зі стрімким підвищенням попиту "Укрзалізниця" призначила додатковий нічний швидкий фірмовий поїзд № 243/244 Київ — Рахів — Київ. Він курсуватиме через день з Києва з 17 червня по непарних числах, а з Рахова з 18 червня по парних.



Також з 17 червня починає курсування нічний швидкий фірмовий поїзд № 139/140 Київ — Кам’янець-Подільський — Київ. Він курсуватиме по непарних числах з Києва, зворотно з Кам’янця-Подільського — з 18 червня по парних числах.



Крім того, до подовженого святкового вікенду "Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд № 202/201 Ковель — Київ, який відправиться з Ковеля 17 червня о 22:25 і прибуде до Києва о 08:37, а у зворотному напрямку відправиться 18 червня о 23:10 і прибуде до Ковеля о 08:18.



Фото - ілюстративне

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