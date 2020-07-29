вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Продавав психотропи «з рук в руки»: у Луцькому районі затримали наркоторговця. ФОТО

Продавав психотропи «з рук в руки»: у Луцькому районі затримали наркоторговця. ФОТО
У Луцькому районі "на гарячому" поліцейські затримали 24-річного торговця психотропами.

У зловмисника вилучили 30 г психотропної речовини Альфа PVP та мобільний телефон. Під час проведення невідкладного обшуку в автомобілі Volkswagen Transporter, на якому пересувався правопорушник, поліцейські вилучили ще 20 г психотропної речовини Альфа PVP, 10 амфетаміну, пістолет, 2 набої, калібру 9 мм, електронні ваги, банківські картки, зіп-пакети та гроші, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Уже встановлено, що психотропні речовини чоловік купував в Інтернеті та згодом продавав методом «з рук в руки».

Вилучене направили на дослідження. Вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин становить майже 30 тис. грн.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині тривають слідчі дії, а також вирішують питання про оголошення затриманому про підозру за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Продавав психотропи «з рук в руки»: у Луцькому районі затримали наркоторговця. ФОТО
Продавав психотропи «з рук в руки»: у Луцькому районі затримали наркоторговця. ФОТО
Продавав психотропи «з рук в руки»: у Луцькому районі затримали наркоторговця. ФОТО
Продавав психотропи «з рук в руки»: у Луцькому районі затримали наркоторговця. ФОТО
Продавав психотропи «з рук в руки»: у Луцькому районі затримали наркоторговця. ФОТО




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, торгівля, молодик, затримання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судили волинянина, який під час полювання побив і намагався задушити єгеря
Сьогодні, 17:10
Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання
Сьогодні, 17:00
Продавав психотропи «з рук в руки»: у Луцькому районі затримали наркоторговця. ФОТО
Сьогодні, 16:35
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд до Ковеля
Сьогодні, 16:17
На Волині до оптичного інтернету вперше підключать 41 село
Сьогодні, 16:02
Схожі новини
На Волині двоє братів вирощували коноплі і продавали канабіс На Волині двоє братів вирощували коноплі і продавали канабіс
29 липень, 2020, 13:21
На Волині викрили наркоторговця. ФОТО На Волині викрили наркоторговця. ФОТО
30 квітень, 16:33
У Луцьку затримали 19-річну дівчину, яка збувала наркотики. ФОТО У Луцьку затримали 19-річну дівчину, яка збувала наркотики. ФОТО
28 квітень, 11:48
У Луцьку затримали молодика, який обмалював будівлю суду У Луцьку затримали молодика, який обмалював будівлю суду
28 квітень, 10:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як у луцькій громаді хочуть запобігати отруєнню бджіл
Сьогодні, 17:43
 0
Віднайшли гроші: кіностудію у Луцьку не закриватимуть
Сьогодні, 17:30
 0
На Волині суд виніс вирок вітчиму-ґвалтівнику, від якого неповнолітня падчерка народила дитину
Сьогодні, 17:15
 0
Судили волинянина, який під час полювання побив і намагався задушити єгеря
Сьогодні, 17:10
 0
Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8