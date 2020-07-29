Продавав психотропи «з рук в руки»: у Луцькому районі затримали наркоторговця. ФОТО

У Луцькому районі "на гарячому" поліцейські затримали 24-річного торговця психотропами.У зловмисника вилучили 30 г психотропної речовини Альфа PVP та мобільний телефон. Під час проведення невідкладного обшуку в автомобілі Volkswagen Transporter, на якому пересувався правопорушник, поліцейські вилучили ще 20 г психотропної речовини Альфа PVP, 10 амфетаміну, пістолет, 2 набої, калібру 9 мм, електронні ваги, банківські картки, зіп-пакети та гроші, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Уже встановлено, що психотропні речовини чоловік купував в Інтернеті та згодом продавав методом «з рук в руки».Вилучене направили на дослідження. Вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин становить майже 30 тис. грн.Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Нині тривають слідчі дії, а також вирішують питання про оголошення затриманому про підозру за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.