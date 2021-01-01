Віднайшли гроші: кіностудію у Луцьку не закриватимуть
Сьогодні, 17:30
Аматорську кіностудію «Волинь» не закриватимуть.
Про це Суспільному розповів її режисер і єдиний працівник Олександр Савчук.
Нагадаємо, нещодавно режисер кіностудії – учасник АТО Олександр Савчук – отримав від Волинського обласного науково-методичного центру культури повідомлення про "оптимізацію" кіностудії.
Він розповів: повідомлення про те, що кіностудію хочуть оптимізувати, а його звільнити, він отримав у понеділок, 7 червня. Через 2 місяці мала б припинити роботу й сама кіностудія. Лист підписала директорка обласного науково-методичного центру культури Любов Рожнова.
"Сьогодні вона подзвонила й сказала, що рішення про оптимізацію кіностудії "Волинь" відмінили, кошти віднайдені та кіностудія працює в штатному режимі", — каже Олександр Савчук.
Директорка обласного науково-методичного центру культури Любов Рожнова телефоном підтвердила, що кіностудію оптимізовувати не будуть. Чому змінили рішення – не пояснила. Коментувати це на камеру відмовилась.
Нагадаємо, 2005-го року у приміщенні кіностудії відімкнули опалення. У 2017-му кіностудію обікрали. Викрали експонати, створеного на громадських засадах, Музею волинського кінематографу та фотомистецтва, раритетні речі Олени Левчанівської. Вони зникли безслідно.
Довідково: У 70-х роках минулого століття у Луцьку запрацювала Народна аматорська кіностудія "Волинь". Це школа для фото- і кінолюбителів. Режисер Олесь Санін і кінооператор Сергій Михальчук починали свою роботу в кіностудії. У середині 80-х у кіностудію приїздив Іван Миколайчук з французькою режисеркою Еліані Сабате. Натхненником кіностудії "Волинь" та її директором понад 40 років був Борис Ревенко.
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Про це Суспільному розповів її режисер і єдиний працівник Олександр Савчук.
Нагадаємо, нещодавно режисер кіностудії – учасник АТО Олександр Савчук – отримав від Волинського обласного науково-методичного центру культури повідомлення про "оптимізацію" кіностудії.
Він розповів: повідомлення про те, що кіностудію хочуть оптимізувати, а його звільнити, він отримав у понеділок, 7 червня. Через 2 місяці мала б припинити роботу й сама кіностудія. Лист підписала директорка обласного науково-методичного центру культури Любов Рожнова.
"Сьогодні вона подзвонила й сказала, що рішення про оптимізацію кіностудії "Волинь" відмінили, кошти віднайдені та кіностудія працює в штатному режимі", — каже Олександр Савчук.
Директорка обласного науково-методичного центру культури Любов Рожнова телефоном підтвердила, що кіностудію оптимізовувати не будуть. Чому змінили рішення – не пояснила. Коментувати це на камеру відмовилась.
Нагадаємо, 2005-го року у приміщенні кіностудії відімкнули опалення. У 2017-му кіностудію обікрали. Викрали експонати, створеного на громадських засадах, Музею волинського кінематографу та фотомистецтва, раритетні речі Олени Левчанівської. Вони зникли безслідно.
Довідково: У 70-х роках минулого століття у Луцьку запрацювала Народна аматорська кіностудія "Волинь". Це школа для фото- і кінолюбителів. Режисер Олесь Санін і кінооператор Сергій Михальчук починали свою роботу в кіностудії. У середині 80-х у кіностудію приїздив Іван Миколайчук з французькою режисеркою Еліані Сабате. Натхненником кіностудії "Волинь" та її директором понад 40 років був Борис Ревенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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