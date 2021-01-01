вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Віднайшли гроші: кіностудію у Луцьку не закриватимуть

Віднайшли гроші: кіностудію у Луцьку не закриватимуть
Аматорську кіностудію «Волинь» не закриватимуть.

Про це Суспільному розповів її режисер і єдиний працівник Олександр Савчук.

Нагадаємо, нещодавно режисер кіностудії – учасник АТО Олександр Савчук – отримав від Волинського обласного науково-методичного центру культури повідомлення про "оптимізацію" кіностудії.

Він розповів: повідомлення про те, що кіностудію хочуть оптимізувати, а його звільнити, він отримав у понеділок, 7 червня. Через 2 місяці мала б припинити роботу й сама кіностудія. Лист підписала директорка обласного науково-методичного центру культури Любов Рожнова.

"Сьогодні вона подзвонила й сказала, що рішення про оптимізацію кіностудії "Волинь" відмінили, кошти віднайдені та кіностудія працює в штатному режимі", — каже Олександр Савчук.

Директорка обласного науково-методичного центру культури Любов Рожнова телефоном підтвердила, що кіностудію оптимізовувати не будуть. Чому змінили рішення – не пояснила. Коментувати це на камеру відмовилась.

Нагадаємо, 2005-го року у приміщенні кіностудії відімкнули опалення. У 2017-му кіностудію обікрали. Викрали експонати, створеного на громадських засадах, Музею волинського кінематографу та фотомистецтва, раритетні речі Олени Левчанівської. Вони зникли безслідно.

Довідково: У 70-х роках минулого століття у Луцьку запрацювала Народна аматорська кіностудія "Волинь". Це школа для фото- і кінолюбителів. Режисер Олесь Санін і кінооператор Сергій Михальчук починали свою роботу в кіностудії. У середині 80-х у кіностудію приїздив Іван Миколайчук з французькою режисеркою Еліані Сабате. Натхненником кіностудії "Волинь" та її директором понад 40 років був Борис Ревенко.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, кіностудія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Віднайшли гроші: кіностудію у Луцьку не закриватимуть
Сьогодні, 17:30
На Волині суд виніс вирок вітчиму-ґвалтівнику, від якого неповнолітня падчерка народила дитину
Сьогодні, 17:15
Судили волинянина, який під час полювання побив і намагався задушити єгеря
Сьогодні, 17:10
Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання
Сьогодні, 17:00
Продавав психотропи «з рук в руки»: у Луцькому районі затримали наркоторговця. ФОТО
Сьогодні, 16:35
Схожі новини
У Луцьку закривають кіностудію, яка існувала майже пів століття У Луцьку закривають кіностудію, яка існувала майже пів століття
10 червень, 13:05
Волинянин став чемпіоном України Волинянин став чемпіоном України
10 червень, 07:31
Митрополит Михаїл зустрівся із Вселенським Патріархом. ФОТО Митрополит Михаїл зустрівся із Вселенським Патріархом. ФОТО
10 червень, 02:16
Луцькі рятувальники витягнули з води дівчину, яка тонула в Стиру. ВІДЕО Луцькі рятувальники витягнули з води дівчину, яка тонула в Стиру. ВІДЕО
10 червень, 00:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Віднайшли гроші: кіностудію у Луцьку не закриватимуть
Сьогодні, 17:30
 0
На Волині суд виніс вирок вітчиму-ґвалтівнику, від якого неповнолітня падчерка народила дитину
Сьогодні, 17:15
 0
Судили волинянина, який під час полювання побив і намагався задушити єгеря
Сьогодні, 17:10
 0
Найбільший в історії України Жіночий рух «За Майбутнє» зібрав десантниць на командно-тренувальні навчання
Сьогодні, 17:00
 0
Продавав психотропи «з рук в руки»: у Луцькому районі затримали наркоторговця. ФОТО
Сьогодні, 16:35
 0
Медіа
відео
1/8