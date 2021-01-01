Судили волинянина, який під час полювання побив і намагався задушити єгеря

Судили 26-річного жителя селища Голоби, який побив єгеря.Слідство встановило, що увечері 29 вересня 2020 року молодик незаконно полював на території загально-зоологічного заказника місцевого значення «Урочище Стахор», яке перебуває в користуванні Ковельської міськрайонної організації Українського товариства мисливців та рибалок, - інформує пресслужба обласної прокуратури.За цим заняттям його застали єгері й, аби завадити фіксації порушень та уникнути покарання, чоловік під час конфлікту кілька разів вдарив одного з них кулаком, повалив на землю й почав душити.Ці дії припинив інший єгер, молодика ж притягнули до кримінальної відповідальності. Ковельський міськрайонний суд призначив обвинуваченому покарання у виді 4 років обмеження волі.