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На Волині суд виніс вирок вітчиму-ґвалтівнику, від якого неповнолітня падчерка народила дитину

На Волині суд виніс вирок вітчиму-ґвалтівнику, від якого неповнолітня падчерка народила дитину
За зґвалтування 13-річної пасербиці волинянин піде за ґрати на 11 років.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Слідство довело, що 63-річний чоловік поглумився над пасербицею, яка згодом народила від нього дитину.

Нагадаємо, 13-річна дівчинка, яка згідно з тестом ДНК народила дитину від свого 63-річного вітчима, розповідала матері про зґвалтування, проте жінка не захотіла про це чути. «Він ніколи не приставав до неї», – заявила вона журналістам, зазначивши, що буде чекати його з в’язниці.

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Інформація про волинянина згідно з вироком суду буде включена до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, суд, ґвалтівник, падчерка
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