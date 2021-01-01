На Волині суд виніс вирок вітчиму-ґвалтівнику, від якого неповнолітня падчерка народила дитину

За зґвалтування 13-річної пасербиці волинянин піде за ґрати на 11 років.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Слідство довело, що 63-річний чоловік поглумився над пасербицею, яка згодом народила від нього дитину.Нагадаємо, 13-річна дівчинка, яка згідно зрозповідала матері про зґвалтування, проте жінка не захотіла про це чути. «Він ніколи не приставав до неї», – заявила вона журналістам, зазначивши, що буде чекати його з в’язниці.Інформація про волинянина згідно з вироком суду буде включена до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.