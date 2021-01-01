У Нововолинську вперше відбулися безболісні природні пологи. ФОТО, ВІДЕО





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У Волинській області такий спосіб використовували лише в перинатальному центрі та в Ковельській лікарні. Як розповів директор НЦМЛ Олег Шипелик, під час карантину медзаклад готувався запровадити новітні методи лікування. З поверненням лікарні в “доковідний” режим роботи, розпочали реалізовувати задуми.



Завідувачка пологовим відділенням Ольга Піддубна говорить, що в період карантину в лікарні, майже всі анестезіологи були задіяні в лікуванні хворих на коронавірус.



Епідуральна аналгезія – це метод знеболення, який знижує чутливість в нижніх частинах тіла, але не впливає на можливість породіллі рухатися та відчувати перейми.



Кожна жінка має право на даний вид знеболення, розповідає Ольга Піддубна. Потрібно лише узгодження з лікарем-анестезіологом, що проведе огляд та виключить наявність індивідуальних протипоказів. Епідуральна аналгезія включена в пакет пологів від НСЗУ, зазначає завідувачка пологовим.



Раніше в НЦМЛ застосовували лише епідуральну анастезію при кесаревому розтині. Тепер же в Нововолинську є можливість народжувати природнім способом без болю та страху.



Своїми враженнями поділилася перша породілля Оксана, якій застосували епідуральну аналгезію. Жінка під час пологів усміхається та говорить, що можна йти пити каву. На світ з’явилася дівчинка вагою 3600 кг. Це другі пологи Оксани, тож зазначає, що є з чим порівняти.



Лікар-анестезіолог Оксана Міщук зауважує, що на післяпологовий період даний вид знеболення не впливає. Просто забирається катетер, який ввели в епідуральний простір хребта, через який поступав анестетик. На плід також ніякого впливу немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11-го червня у Нововолинській центральній лікарні вперше провели природні пологи без болю із застосуванням епідуральної аналгезії.Про це повідомляє БУГ У Волинській області такий спосіб використовували лише в перинатальному центрі та в Ковельській лікарні. Як розповів директор НЦМЛ Олег Шипелик, під час карантину медзаклад готувався запровадити новітні методи лікування. З поверненням лікарні в “доковідний” режим роботи, розпочали реалізовувати задуми.Завідувачка пологовим відділенням Ольга Піддубна говорить, що в період карантину в лікарні, майже всі анестезіологи були задіяні в лікуванні хворих на коронавірус.Епідуральна аналгезія – це метод знеболення, який знижує чутливість в нижніх частинах тіла, але не впливає на можливість породіллі рухатися та відчувати перейми.Кожна жінка має право на даний вид знеболення, розповідає Ольга Піддубна. Потрібно лише узгодження з лікарем-анестезіологом, що проведе огляд та виключить наявність індивідуальних протипоказів. Епідуральна аналгезія включена в пакет пологів від НСЗУ, зазначає завідувачка пологовим.Раніше в НЦМЛ застосовували лише епідуральну анастезію при кесаревому розтині. Тепер же в Нововолинську є можливість народжувати природнім способом без болю та страху.Своїми враженнями поділилася перша породілля Оксана, якій застосували епідуральну аналгезію. Жінка під час пологів усміхається та говорить, що можна йти пити каву. На світ з’явилася дівчинка вагою 3600 кг. Це другі пологи Оксани, тож зазначає, що є з чим порівняти.Лікар-анестезіолог Оксана Міщук зауважує, що на післяпологовий період даний вид знеболення не впливає. Просто забирається катетер, який ввели в епідуральний простір хребта, через який поступав анестетик. На плід також ніякого впливу немає.

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