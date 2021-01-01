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Як на Волині працюють пришкільні табори. ФОТО, ВІДЕО

Як на Волині працюють пришкільні табори. ФОТО, ВІДЕО
На Волині розпочали роботу оздоровчі пришкільні табори. Найбільше їх у Ковельській громаді – 20 закладів.

Суспільне побувало у двох літніх таборах у Ковельській громаді та дізналося, як організували роботу в час пандемії.

На базі Зеленського ліцею Ковельської міської ради, який розташований за чотири кілометри від міста, працює пришкільний табір "Веселка". Тут оздоровлюються 30 школярів 2-8 класів. Як розповіла Суспільному директорка закладу Олена Петрик, заняття минають у приміщенні школи та на вулиці.

У зв'язку з карантинними правилами в закладі замінили тканинні рушники на паперові та обмежили кількість дітей у загоні до 15-ти. Говорить: коли одна частина дітей зайнята естафетами, друга грає в інші спортивні ігри.

Харчування для дітей безплатне та дворазове, розповіла кухарка Тетяна Фалюш. Зі слів жінки, меню у дітей різноманітне: супи, тефтелі, різноманітні каші, макарони, сири та інше. До побажань дітей, каже, прислухаються.

У пришкільному таборі ліцею № 7 міста Ковеля оздоровлюються 150 дітей перших-п'ятих класів. Перед початком занять у класах перевіряють стан здоров'я, оглядають шкіру та перевіряють наявність чи відсутність ознак респіраторного захворювання, говорить медсестра Олена Симонік. У випадку підозри інфікування на коронавірусну хворобу дитину ізолюють.

Діти приходять у табір щодня о 9 ранку на зарядку. Після цього школярі розходяться по кабінетах на заняття, говорить керівниця пришкільного табору Олена Ткаченко. Із її слів, усього в таборі є шість загонів, де в кожному – 25 дітей.

У кожному таборі працює мовний загін, що зорієнтований на подолання страху дітей перед використання англійської, німецької мови у повсякденному житті, говорить відповідальна за пришкільні табори в Ковельській громаді Лідія Заславська.

"Це 13 закладів ЗОШ Ковеля, чотири позашкільні табори. І додалися заклади, які додалися у сільській місцевості: ліцеї Зеленський, Тойкутський та Білинський", – говорить Лідія Заславська.

Оздоровлення для дітей безплатне. Задля цього з міського бюджету виділили майже пів мільйона гривень, розповів начальник управління освіти Віктор Бичковський. Першочергово до таборів потрапили діти з малозабезпечених сімей, відмінники навчання, діти військовослужбовців, зазначив посадовець.

Із 54 територіальних громад на Волині пришкільні табори працюватимуть у п'яти: Ковельській, Володимир-Волинській, Луківській, Ратнівській та Шацькій, повідомила заступниця начальника Управління освіти і науки облдержадміністрації Тетяна Соломіна.



Нагадаємо, цього літа оздоровлять лише 10 % дітей – трохи більше 15 тисяч дітей – на Волині, розповідала Суспільному заступниця директора обласного департаменту соцзахисту Оксана Гобод. Послуги з відпочинку надаватимуть чотири табори: Супутник, Ровесник, Світязь і Прикордонник. У пришкільних таборах області планують прийняти 3 075 дітей.

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Теги: Волинь, школа, оздоровлення
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