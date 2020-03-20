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На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі загинув український військовий
У зоні бойових дій на Донбасі 11 червня внаслідок обстрілу бойовиків загинув український військовий. Сталося це поблизу Водяного, що на Приазов'ї.

Про таке заявили у штабі операції Об’єднаних сил, - повідомляє Громадське.

Поблизу населеного пункту бойовики двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Військовий отримав осколкове поранення, несумісне з життям.

Загалом від початку доби до 17:00 бойовики на Донбасі 5 разів порушували режим припинення вогню.

Поблизу іншого Водяного, що біля Донецька, вони обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру. У напрямку Опитного — з ручних протитанкових гранатометів. Біля Південного бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Про ці порушення українська сторона повідомила представникам ОБСЄ.

Нагадаємо, упродовж 10 червня бойовики 12 разів порушували режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі. Внаслідок обстрілів один український військовий дістав поранення.

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Теги: війна, Донбас, смерть
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