На Донбасі загинув український військовий
Сьогодні, 23:34
У зоні бойових дій на Донбасі 11 червня внаслідок обстрілу бойовиків загинув український військовий. Сталося це поблизу Водяного, що на Приазов'ї.
Про таке заявили у штабі операції Об’єднаних сил, - повідомляє Громадське.
Поблизу населеного пункту бойовики двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Військовий отримав осколкове поранення, несумісне з життям.
Загалом від початку доби до 17:00 бойовики на Донбасі 5 разів порушували режим припинення вогню.
Поблизу іншого Водяного, що біля Донецька, вони обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру. У напрямку Опитного — з ручних протитанкових гранатометів. Біля Південного бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Про ці порушення українська сторона повідомила представникам ОБСЄ.
Нагадаємо, упродовж 10 червня бойовики 12 разів порушували режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі. Внаслідок обстрілів один український військовий дістав поранення.
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Про таке заявили у штабі операції Об’єднаних сил, - повідомляє Громадське.
Поблизу населеного пункту бойовики двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Військовий отримав осколкове поранення, несумісне з життям.
Загалом від початку доби до 17:00 бойовики на Донбасі 5 разів порушували режим припинення вогню.
Поблизу іншого Водяного, що біля Донецька, вони обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру. У напрямку Опитного — з ручних протитанкових гранатометів. Біля Південного бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Про ці порушення українська сторона повідомила представникам ОБСЄ.
Нагадаємо, упродовж 10 червня бойовики 12 разів порушували режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі. Внаслідок обстрілів один український військовий дістав поранення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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