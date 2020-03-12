Гасло «Героям слава» на футболках збірної України заклеять новою емблемою





Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко, - пише



Таке рішення він назвав «переможним компромісом» з УЄФА, яка вимагала прибрати гасло «Героям слава!», бо у поєднанні зі «Слава Україні!» вбачає у ньому політичний контекст.



«Гасло "Героям Слава!" буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців. Такий унікальний дизайн форми матимуть виключно наші гравці на Євро-2020», — каже Павелко.



Він розповів, що перемовини з УЄФА були «надскладними» і кілька разів заходили у глухий кут. Домовилися також, що на мільйонних тиражах вже виготовленої форми національної збірної України збережуться написи «Слава Україні!» та «Героям слава!».



«Ніде у світі не буде заборони на вільний продаж футболок з офіційними футбольними символами нашої держави … І мільйони охочих матимуть змогу придбати екіпіровку національної збірної України у презентованому нами дизайні», — написав очільник УАФ.



Також переконує, що питання подальшого використання обидвох гасел збірною в УЄФА пообіцяли додатково вивчити після закінчення Євро-2020. Наголошує, що під час перемовин представники УЄФА неодноразово підтверджували, що раніше погоджували гасло «Героям слава!» на футболках збірної, але після скарги Росії ухвалили нове рішення.



Нагадаємо, 11 червня виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив вислови «Слава Україні!» та «Героям слава!» офіційними футбольними гаслами. Так, разом із малим гербом Української асоціації футболу у вигляді тризубу з написом Ukraine на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені та в матчах національних збірних зможуть використовувати великий герб — карту України з тризубом в центрі.



В УЄФА кажуть, що ще раз проаналізували дизайн форми після звернення Росії й постановили, що поєднання двох гасел «Слава Україні!» та «Героям слава!» нібито має політичний контекст, а також «історичний і мілітаристський підтекст».



Хоча ще нещодавно УЄФА не мала претензій до української форми, якою обурилася Росія, і затвердила її. Але після цього РФ подала скаргу.



Дизайн форми обурив, зокрема, представницю Міністерства закордонних справ Росії Марію Захарову й депутата Держдуми РФ Дмитра Свищова. Останній узагалі закликав УЄФА заборонити Україні грати в новій формі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Євро-2020 збірна України з футболу перекриє напис «Героям слава!» на звороті своєї форми новою емблемою, яку затвердила Українська асоціація футболу — мапою України, тризубом та ще одним написом «Слава Україні!».Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко, - пише Громадське. Таке рішення він назвав «переможним компромісом» з УЄФА, яка вимагала прибрати гасло «Героям слава!», бо у поєднанні зі «Слава Україні!» вбачає у ньому політичний контекст.«Гасло "Героям Слава!" буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців. Такий унікальний дизайн форми матимуть виключно наші гравці на Євро-2020», — каже Павелко.Він розповів, що перемовини з УЄФА були «надскладними» і кілька разів заходили у глухий кут. Домовилися також, що на мільйонних тиражах вже виготовленої форми національної збірної України збережуться написи «Слава Україні!» та «Героям слава!».«Ніде у світі не буде заборони на вільний продаж футболок з офіційними футбольними символами нашої держави … І мільйони охочих матимуть змогу придбати екіпіровку національної збірної України у презентованому нами дизайні», — написав очільник УАФ.Також переконує, що питання подальшого використання обидвох гасел збірною в УЄФА пообіцяли додатково вивчити після закінчення Євро-2020. Наголошує, що під час перемовин представники УЄФА неодноразово підтверджували, що раніше погоджували гасло «Героям слава!» на футболках збірної, але після скарги Росії ухвалили нове рішення.Нагадаємо, 11 червня виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив вислови «Слава Україні!» та «Героям слава!» офіційними футбольними гаслами. Так, разом із малим гербом Української асоціації футболу у вигляді тризубу з написом Ukraine на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені та в матчах національних збірних зможуть використовувати великий герб — карту України з тризубом в центрі.В УЄФА кажуть, що ще раз проаналізували дизайн форми після звернення Росії й постановили, що поєднання двох гасел «Слава Україні!» та «Героям слава!» нібито має політичний контекст, а також «історичний і мілітаристський підтекст».Хоча ще нещодавно УЄФА не мала претензій до української форми, якою обурилася Росія, і затвердила її. Але після цього РФ подала скаргу.Дизайн форми обурив, зокрема, представницю Міністерства закордонних справ Росії Марію Захарову й депутата Держдуми РФ Дмитра Свищова. Останній узагалі закликав УЄФА заборонити Україні грати в новій формі.

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