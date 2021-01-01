Волинські миряни привітали з днем ангела Вселенського Патріарха і співали у Стамбулі «Волинь моя. ВІДЕО»
Сьогодні, 02:16
Делегація паломників на чолі з митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом взяли участь у вечірньому богослужінні у храмі «Живоносне джерело» в Стамбулі.
Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
Відправу, яку очолив Патріарх Варфоломій, правили напередодні дня апостола Варфоломія, який є покровителем Його Всесвятості.
Після молитви прочани мали змогу поспілкуватися із Святійшим, отримали його благословення та подарунки. Вселенський Патріарх запросив богомільців відвідати й інші християнські святині Константинополя.
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Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
Відправу, яку очолив Патріарх Варфоломій, правили напередодні дня апостола Варфоломія, який є покровителем Його Всесвятості.
Після молитви прочани мали змогу поспілкуватися із Святійшим, отримали його благословення та подарунки. Вселенський Патріарх запросив богомільців відвідати й інші християнські святині Константинополя.
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