Волинські миряни привітали з днем ангела Вселенського Патріарха і співали у Стамбулі «Волинь моя. ВІДЕО»





Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.



Відправу, яку очолив Патріарх Варфоломій, правили напередодні дня апостола Варфоломія, який є покровителем Його Всесвятості.



Після молитви прочани мали змогу поспілкуватися із Святійшим, отримали його благословення та подарунки. Вселенський Патріарх запросив богомільців відвідати й інші християнські святині Константинополя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Делегація паломників на чолі з митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом взяли участь у вечірньому богослужінні у храмі «Живоносне джерело» в Стамбулі.Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.Відправу, яку очолив Патріарх Варфоломій, правили напередодні дня апостола Варфоломія, який є покровителем Його Всесвятості.Після молитви прочани мали змогу поспілкуватися із Святійшим, отримали його благословення та подарунки. Вселенський Патріарх запросив богомільців відвідати й інші християнські святині Константинополя.

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