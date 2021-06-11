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В Україні вперше продали в'язницю

В Україні вперше продали в'язницю
В Україні пішла з молотка перша в'язниця. Покупцем першої приватизованої колишньої в'язниці в Україні стала одна з компаній групи SoftServe.

Компанія придбала колишню виправну колонію на Хуторівці у Львові через аукціон за суму понад 370 млн грн. Про це повідомляє Апостроф, посилаючись на Міністерство юстиції України.

Мінюст України реалізував на аукціоні через Prozorro в’язницю, яка розташована у місті Львові. Ціна лоту склала понад 370 млн грн.

Зазначається, що компанія планує звести у Львові кампус, який міститиме низку інфраструктурних об’єктів та офісів.

“Знаю, що була велика стурбованість у жителів міста про те, що ж буде збудовано на території в’язниці, тому що територія величезна – понад 10 га. По суті, йдеться про цілий квартал міста”, - розповів міністр юстиції Денис Малюська.

Співзасновник та член Ради директорів компанії SoftServe Олег Денис розповів, що компанію планує побудувати на території квартал “де можна зібрати таланти та мати всі умови для розвитку цих талантів у місті, мати футуристичні офіси, заклади освіти”.

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Теги: тюрма, продаж
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