«Борщ передається з покоління в покоління»: показали «перли» з творів на ЗНО
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Українські школярі в п'ятницю, 11 червня, склали зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. В одному із завдань учні висловлювали власну думку на тему "Як стереотипи впливають на життя людей". Одна з педагогів поділилася смішними фразами з тестів, пише Українська правда.
За словами вчительки, шкільних перлів на ЗНО-21 було небагато. Вчителів здивувало те, що українські учні не розуміють значення слова "стереотип", - пише Кореспондент.
Так, учитель Дарія Дмитрієва опублікувала в соцмережі "перли" з творів школярів.
Вона зазначила, що кумедних фраз у цьому році було небагато. При цьому "несподівано з'ясувалося, що приблизно 20% випускників не розуміють, що таке стереотип".
Педагог представила кілька "перлів":
"А зараз моє типу есе на тему Стереотипи"
"Людина бере інших людей під одну граблю"
"Гребти усіх підходящих людей під одну миску"
"Китай заснував лапшу"
"Борщ передається з покоління в покоління"
"Я зараз візьму людство і поїду на мотоциклі"
"Негативні стереотипи роблять мітинги"
"Стереотипи – це настільки тонке поняття, що краще про нього забути"
"Стереотипи з'їдають народ зсередини"
"Стервотип"
Нагадаємо, ЗНО-2021 в Україні стартувало 21 травня.
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За словами вчительки, шкільних перлів на ЗНО-21 було небагато. Вчителів здивувало те, що українські учні не розуміють значення слова "стереотип", - пише Кореспондент.
Так, учитель Дарія Дмитрієва опублікувала в соцмережі "перли" з творів школярів.
Вона зазначила, що кумедних фраз у цьому році було небагато. При цьому "несподівано з'ясувалося, що приблизно 20% випускників не розуміють, що таке стереотип".
Педагог представила кілька "перлів":
"А зараз моє типу есе на тему Стереотипи"
"Людина бере інших людей під одну граблю"
"Гребти усіх підходящих людей під одну миску"
"Китай заснував лапшу"
"Борщ передається з покоління в покоління"
"Я зараз візьму людство і поїду на мотоциклі"
"Негативні стереотипи роблять мітинги"
"Стереотипи – це настільки тонке поняття, що краще про нього забути"
"Стереотипи з'їдають народ зсередини"
"Стервотип"
Нагадаємо, ЗНО-2021 в Україні стартувало 21 травня.
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