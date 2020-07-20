«Борщ передається з покоління в покоління»: показали «перли» з творів на ЗНО





За словами вчительки, шкільних перлів на ЗНО-21 було небагато. Вчителів здивувало те, що українські учні не розуміють значення слова "стереотип", - пише



Так, учитель Дарія Дмитрієва опублікувала в соцмережі "перли" з творів школярів.



Вона зазначила, що кумедних фраз у цьому році було небагато. При цьому "несподівано з'ясувалося, що приблизно 20% випускників не розуміють, що таке стереотип".



Педагог представила кілька "перлів":

"А зараз моє типу есе на тему Стереотипи"

"Людина бере інших людей під одну граблю"

"Гребти усіх підходящих людей під одну миску"

"Китай заснував лапшу"

"Борщ передається з покоління в покоління"

"Я зараз візьму людство і поїду на мотоциклі"

"Негативні стереотипи роблять мітинги"

"Стереотипи – це настільки тонке поняття, що краще про нього забути"

"Стереотипи з'їдають народ зсередини"

"Стервотип"



Нагадаємо, ЗНО-2021 в Україні стартувало 21 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські школярі в п'ятницю, 11 червня, склали зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. В одному із завдань учні висловлювали власну думку на тему "Як стереотипи впливають на життя людей". Одна з педагогів поділилася смішними фразами з тестів, пише Українська правда.За словами вчительки, шкільних перлів на ЗНО-21 було небагато. Вчителів здивувало те, що українські учні не розуміють значення слова "стереотип", - пише Кореспондент Так, учительа опублікувала в соцмережі "перли" з творів школярів.Вона зазначила, що кумедних фраз у цьому році було небагато. При цьому "несподівано з'ясувалося, що приблизно 20% випускників не розуміють, що таке стереотип".Педагог представила кілька "перлів":"А зараз моє типу есе на тему Стереотипи""Людина бере інших людей під одну граблю""Гребти усіх підходящих людей під одну миску""Китай заснував лапшу""Борщ передається з покоління в покоління""Я зараз візьму людство і поїду на мотоциклі""Негативні стереотипи роблять мітинги""Стереотипи – це настільки тонке поняття, що краще про нього забути""Стереотипи з'їдають народ зсередини""Стервотип"Нагадаємо, ЗНО-2021 в Україні стартувало 21 травня.

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