Волинська борчиня не змогла завоювати «бронзу» на чемпіонаті світу

Анастасія Турчин, яка виступає в категорії до 78 кг, максимально наблизилася до медалі чемпіонату світу, який проходить у Будапешті.



Вихованка Волинської школи спортивної майстерності Анастасія Турчин стала першою зі збірної України на цьому ЧС, хто дійшов до третього раунду, вигравши у росіянки Нюргуяни Нікіфорової і Беати Пакут з Польщі, - пише



У третій сутичці українка поступилася француженці Мадлен Малонга, але потрапила у втішний раунд, де виграла в ізраїльтянки Інбар Ланір.



У сутичці за бронзу Турчин зустрічалася з японкою Мамі Умекі, якій програла.



Таким чином, останні надії України на медаль тепер пов'язані тільки з найважчими ваговими категоріями. У жінок у вазі понад 78 кг виступлять Василина Кириченко і Єлизавета Каланіна. У чоловіків - Яків Хаммо (+100 кг).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська дзюдоїстка, яка виступає в категорії до 78 кг, максимально наблизилася до медалі чемпіонату світу, який проходить у Будапешті.Вихованка Волинської школи спортивної майстерності Анастасія Турчин стала першою зі збірної України на цьому ЧС, хто дійшов до третього раунду, вигравши у росіянки Нюргуяни Нікіфорової і Беати Пакут з Польщі, - пише Кореспондент У третій сутичці українка поступилася француженці Мадлен Малонга, але потрапила у втішний раунд, де виграла в ізраїльтянки Інбар Ланір.У сутичці за бронзу Турчин зустрічалася з японкою Мамі Умекі, якій програла.Таким чином, останні надії України на медаль тепер пов'язані тільки з найважчими ваговими категоріями. У жінок у вазі понад 78 кг виступлять Василина Кириченко і Єлизавета Каланіна. У чоловіків - Яків Хаммо (+100 кг).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію