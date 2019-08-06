Волинська борчиня не змогла завоювати «бронзу» на чемпіонаті світу
Сьогодні, 03:17
Волинська дзюдоїстка Анастасія Турчин, яка виступає в категорії до 78 кг, максимально наблизилася до медалі чемпіонату світу, який проходить у Будапешті.
Вихованка Волинської школи спортивної майстерності Анастасія Турчин стала першою зі збірної України на цьому ЧС, хто дійшов до третього раунду, вигравши у росіянки Нюргуяни Нікіфорової і Беати Пакут з Польщі, - пише Кореспондент.
У третій сутичці українка поступилася француженці Мадлен Малонга, але потрапила у втішний раунд, де виграла в ізраїльтянки Інбар Ланір.
У сутичці за бронзу Турчин зустрічалася з японкою Мамі Умекі, якій програла.
Таким чином, останні надії України на медаль тепер пов'язані тільки з найважчими ваговими категоріями. У жінок у вазі понад 78 кг виступлять Василина Кириченко і Єлизавета Каланіна. У чоловіків - Яків Хаммо (+100 кг).
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Вихованка Волинської школи спортивної майстерності Анастасія Турчин стала першою зі збірної України на цьому ЧС, хто дійшов до третього раунду, вигравши у росіянки Нюргуяни Нікіфорової і Беати Пакут з Польщі, - пише Кореспондент.
У третій сутичці українка поступилася француженці Мадлен Малонга, але потрапила у втішний раунд, де виграла в ізраїльтянки Інбар Ланір.
У сутичці за бронзу Турчин зустрічалася з японкою Мамі Умекі, якій програла.
Таким чином, останні надії України на медаль тепер пов'язані тільки з найважчими ваговими категоріями. У жінок у вазі понад 78 кг виступлять Василина Кириченко і Єлизавета Каланіна. У чоловіків - Яків Хаммо (+100 кг).
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