Пісня лучанина потрапила у новий плейлист збірної України на Євро-2020

Збірна України з футболу оновила плейлист на Євро-2020. До цього УЄФА самостійно склав плейлист з російськими піснями завдяки даним з локальних чартів України.До нового плейлиста збірної увійшла пісня лучанина Дмитра Монатика, - повідомляє Спорт24 Йдеться про композицію "Кружит". Також до плейлиста збірної увійшла пісня "Шум" гурту Go-A, учасником якого є уродженець Волині.До списку футболістів збірної України увійшли 11 пісень:Martin Garrix feat. Bono & The Edge - We Are The People (офіційний гімн Євро)ONUKA – VidlikPatsyki Z Franeka – МарічкаThe Hardkiss – КорабліBoombox – ВахтерамOkean Elzy – ОбіймиGo_A – ШумMONATIK – КружитMax Barskih, Zivert – BESTSELLERAC/DC – ThunderstruckDavid Guetta – Love Don't Let Me Go