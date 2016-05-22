Пісня лучанина потрапила у новий плейлист збірної України на Євро-2020
Сьогодні, 04:23
Збірна України з футболу оновила плейлист на Євро-2020. До цього УЄФА самостійно склав плейлист з російськими піснями завдяки даним з локальних чартів України.
До нового плейлиста збірної увійшла пісня лучанина Дмитра Монатика, - повідомляє Спорт24.
Йдеться про композицію "Кружит". Також до плейлиста збірної увійшла пісня "Шум" гурту Go-A, учасником якого є уродженець Волині.
Які пісні вибрали українці
До списку футболістів збірної України увійшли 11 пісень:
Martin Garrix feat. Bono & The Edge - We Are The People (офіційний гімн Євро)
ONUKA – Vidlik
Patsyki Z Franeka – Марічка
The Hardkiss – Кораблі
Boombox – Вахтерам
Okean Elzy – Обійми
Go_A – Шум
MONATIK – Кружит
Max Barskih, Zivert – BESTSELLER
AC/DC – Thunderstruck
David Guetta – Love Don't Let Me Go
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До нового плейлиста збірної увійшла пісня лучанина Дмитра Монатика, - повідомляє Спорт24.
Йдеться про композицію "Кружит". Також до плейлиста збірної увійшла пісня "Шум" гурту Go-A, учасником якого є уродженець Волині.
Які пісні вибрали українці
До списку футболістів збірної України увійшли 11 пісень:
Martin Garrix feat. Bono & The Edge - We Are The People (офіційний гімн Євро)
ONUKA – Vidlik
Patsyki Z Franeka – Марічка
The Hardkiss – Кораблі
Boombox – Вахтерам
Okean Elzy – Обійми
Go_A – Шум
MONATIK – Кружит
Max Barskih, Zivert – BESTSELLER
AC/DC – Thunderstruck
David Guetta – Love Don't Let Me Go
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