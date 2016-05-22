Пісня лучанина потрапила у новий плейлист збірної України на Євро-2020





До нового плейлиста збірної увійшла пісня лучанина Дмитра Монатика, - повідомляє



Йдеться про композицію "Кружит". Також до плейлиста збірної увійшла пісня "Шум" гурту Go-A, учасником якого є уродженець Волині.



Які пісні вибрали українці



До списку футболістів збірної України увійшли 11 пісень:



Martin Garrix feat. Bono & The Edge - We Are The People (офіційний гімн Євро)

ONUKA – Vidlik

Patsyki Z Franeka – Марічка

The Hardkiss – Кораблі

Boombox – Вахтерам

Okean Elzy – Обійми

Go_A – Шум

MONATIK – Кружит

Max Barskih, Zivert – BESTSELLER

AC/DC – Thunderstruck

David Guetta – Love Don't Let Me Go

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збірна України з футболу оновила плейлист на Євро-2020. До цього УЄФА самостійно склав плейлист з російськими піснями завдяки даним з локальних чартів України.До нового плейлиста збірної увійшла пісня лучанина Дмитра Монатика, - повідомляє Спорт24 Йдеться про композицію "Кружит". Також до плейлиста збірної увійшла пісня "Шум" гурту Go-A, учасником якого є уродженець Волині.До списку футболістів збірної України увійшли 11 пісень:Martin Garrix feat. Bono & The Edge - We Are The People (офіційний гімн Євро)ONUKA – VidlikPatsyki Z Franeka – МарічкаThe Hardkiss – КорабліBoombox – ВахтерамOkean Elzy – ОбіймиGo_A – ШумMONATIK – КружитMax Barskih, Zivert – BESTSELLERAC/DC – ThunderstruckDavid Guetta – Love Don't Let Me Go

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