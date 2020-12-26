вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
12 червня 2021 року в Україні зафіксували 1 274 нових випадки захворювання на COVID-19. Серед них - 40 дітей та 53 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Також за минулу добу:
- госпіталізували – 709 осіб;
- летальних випадків – 69;
- одужало – 4 905 осіб;

За добу протестували:
- методом ПЛР – 26 999 осіб,
- методом ІФА – 10 910 осіб,
- експрес-тестами – 16 912 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 222 701 особа;
- одужало – 2 125 685 осіб;
- летальних випадків – 51 646;
- провели ПЛР-тестувань – 10 487 410.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавір, Україна, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на 12 червня
Сьогодні, 10:10
У спорткомплексі ВНУ вакцинуватимуть від коронавірусу: як центр готують до відкриття. ВІДЕО
11 червень, 19:00
Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу
11 червень, 10:04
Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за останню добу
11 червень, 09:19
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на 12 червня
Сьогодні, 10:10
Курс валют у Луцьку на 12 червня
Сьогодні, 09:30
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:00
Викладачі ВНУ навчили китайців співати українською мовою. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Стало відомо, скільки коштуватиме iPhone 13
Сьогодні, 07:31
Схожі новини
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
10 квітень, 08:55
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
14 березень, 08:58
Повідомили кількість хворих на коронавірус в Україні, виявлених за минулу добу Повідомили кількість хворих на коронавірус в Україні, виявлених за минулу добу
20 лютий, 09:04
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
26 грудень, 2020, 09:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Гасла «Слава Україні!» і «Героям слава!» офіційно стали футбольними символами України
11 червень, 19:30
 1
Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на 12 червня
Сьогодні, 10:10
 0
Курс валют у Луцьку на 12 червня
Сьогодні, 09:30
 0
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:00
 0
Викладачі ВНУ навчили китайців співати українською мовою. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
 0
Медіа
відео
1/8