Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.



Також за минулу добу:

- госпіталізували – 709 осіб;

- летальних випадків – 69;

- одужало – 4 905 осіб;



За добу протестували:

- методом ПЛР – 26 999 осіб,

- методом ІФА – 10 910 осіб,

- експрес-тестами – 16 912 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

- захворіло – 2 222 701 особа;

- одужало – 2 125 685 осіб;

- летальних випадків – 51 646;

- провели ПЛР-тестувань – 10 487 410.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 червня 2021 року в Україні зафіксували 1 274 нових випадки захворювання на COVID-19. Серед них - 40 дітей та 53 медпрацівники.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.Також за минулу добу:- госпіталізували – 709 осіб;- летальних випадків – 69;- одужало – 4 905 осіб;За добу протестували:- методом ПЛР – 26 999 осіб,- методом ІФА – 10 910 осіб,- експрес-тестами – 16 912 осіб.За весь час пандемії в Україні:- захворіло – 2 222 701 особа;- одужало – 2 125 685 осіб;- летальних випадків – 51 646;- провели ПЛР-тестувань – 10 487 410.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.

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