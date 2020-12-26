Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:00
12 червня 2021 року в Україні зафіксували 1 274 нових випадки захворювання на COVID-19. Серед них - 40 дітей та 53 медпрацівники.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 709 осіб;
- летальних випадків – 69;
- одужало – 4 905 осіб;
За добу протестували:
- методом ПЛР – 26 999 осіб,
- методом ІФА – 10 910 осіб,
- експрес-тестами – 16 912 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 222 701 особа;
- одужало – 2 125 685 осіб;
- летальних випадків – 51 646;
- провели ПЛР-тестувань – 10 487 410.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 709 осіб;
- летальних випадків – 69;
- одужало – 4 905 осіб;
За добу протестували:
- методом ПЛР – 26 999 осіб,
- методом ІФА – 10 910 осіб,
- експрес-тестами – 16 912 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 222 701 особа;
- одужало – 2 125 685 осіб;
- летальних випадків – 51 646;
- провели ПЛР-тестувань – 10 487 410.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу
11 червень, 10:04
Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за останню добу
11 червень, 09:19
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 12 червня
Сьогодні, 09:30
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:00
Викладачі ВНУ навчили китайців співати українською мовою. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Стало відомо, скільки коштуватиме iPhone 13
Сьогодні, 07:31