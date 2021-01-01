Курс валют у Луцьку на 12 червня





Євро при купівлі становить – 32.617, продажу – 33.048.



Курс російського рубля: купівля – 0.330, продаж – 0.382.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.983, продаж – 7.444.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 12 червня 2021 року такий: купівля – 26.904, а продаж – 27.132.Євро при купівлі становить – 32.617, продажу – 33.048.Курс російського рубля: купівля – 0.330, продаж – 0.382.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.983, продаж – 7.444.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію