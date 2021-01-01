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Курс валют у Луцьку на 12 червня

Курс валют у Луцьку на 12 червня
Курс долара у Луцьку станом на 12 червня 2021 року такий: купівля – 26.904, а продаж – 27.132.

Євро при купівлі становить – 32.617, продажу – 33.048.

Курс російського рубля: купівля – 0.330, продаж – 0.382.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.983, продаж – 7.444.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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