Знайдене підземелля 18 століття у волинському місті потребує реконструкції
Сьогодні, 18:16
Дослідження та реконструкція підземелля, яке цьогоріч виявили у Володимирі-Волинському та тимчасово законсервували піщаною сумішшю, можливе за наявності наукового висновку та підготовленої на його основі проєктно-кошторисної документації.
Як розповіла Суспільному заступниця Володимир-Волинського міського голови Любов Саць, на 95 % знайдене підземелля, за інформацією науковців, є громадською спорудою 18 століття.
"Ще раніше провалля почало обвалюватися, тому реставрувати там треба дуже багато. Звичайно, містить якусь свою історичну цінність. Після дослідження це може бути пам'ятка місцевого значення", – каже посадовиця.
До того, поки міськрада не прийме рішення про подальшу долю знайденого підземелля, єдиним оптимальним варіантом залишається консервація приміщення, каже Любов Саць.
Володимир-Волинська міська рада звернулася до волинських і київських науковців-археологів, які назвали цінові пропозиції за науковий висновок – 400 тисяч гривень і 250 тисяч гривень відповідно.
"Запрошували до нас експерта, який приїжджав, подивився саме провалля, обстежив, передивився фотографії, які ми робили ще до консервації. До робіт фахівці з Інституту археології зможуть приступити не раніше жовтня цього року", – говорить посадовиця. Додає, висновок фахівці формуватимуть не менше двох місяців.
Науковий висновок – це перший етап для того, щоб розпочати виготовлення проєктно-кошторисної документації. Після отримання таких документів у міськраді зможуть назвати вартість дослідження знайдених приміщень.
"Щодо реставрації, то ми лише можемо здогадуватися, скільки вона може вартувати. Це буде в мільйонах вимірюватися. Кошти такі в бюджет ніхто не закладав, бо не думали, що може бути якесь провалля. Розподіл додаткових надходжень може бути тільки в кінці липня, тому будемо подавати пропозиції на сесії, а депутати хай вирішують, чи виділяють вони на це кошти чи ні", – каже заступниця міського голови.
Заступниця міського голови додала: таких підземель на території Володимира-Волинського є декілька.
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Як розповіла Суспільному заступниця Володимир-Волинського міського голови Любов Саць, на 95 % знайдене підземелля, за інформацією науковців, є громадською спорудою 18 століття.
"Ще раніше провалля почало обвалюватися, тому реставрувати там треба дуже багато. Звичайно, містить якусь свою історичну цінність. Після дослідження це може бути пам'ятка місцевого значення", – каже посадовиця.
До того, поки міськрада не прийме рішення про подальшу долю знайденого підземелля, єдиним оптимальним варіантом залишається консервація приміщення, каже Любов Саць.
Володимир-Волинська міська рада звернулася до волинських і київських науковців-археологів, які назвали цінові пропозиції за науковий висновок – 400 тисяч гривень і 250 тисяч гривень відповідно.
"Запрошували до нас експерта, який приїжджав, подивився саме провалля, обстежив, передивився фотографії, які ми робили ще до консервації. До робіт фахівці з Інституту археології зможуть приступити не раніше жовтня цього року", – говорить посадовиця. Додає, висновок фахівці формуватимуть не менше двох місяців.
Науковий висновок – це перший етап для того, щоб розпочати виготовлення проєктно-кошторисної документації. Після отримання таких документів у міськраді зможуть назвати вартість дослідження знайдених приміщень.
"Щодо реставрації, то ми лише можемо здогадуватися, скільки вона може вартувати. Це буде в мільйонах вимірюватися. Кошти такі в бюджет ніхто не закладав, бо не думали, що може бути якесь провалля. Розподіл додаткових надходжень може бути тільки в кінці липня, тому будемо подавати пропозиції на сесії, а депутати хай вирішують, чи виділяють вони на це кошти чи ні", – каже заступниця міського голови.
Заступниця міського голови додала: таких підземель на території Володимира-Волинського є декілька.
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