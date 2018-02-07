Знайдене підземелля 18 століття у волинському місті потребує реконструкції

Дослідження та реконструкція підземелля,можливе за наявності наукового висновку та підготовленої на його основі проєктно-кошторисної документації.Як розповілазаступниця Володимир-Волинського міського голови, на 95 % знайдене підземелля, за інформацією науковців, є громадською спорудою 18 століття."Ще раніше провалля почало обвалюватися, тому реставрувати там треба дуже багато. Звичайно, містить якусь свою історичну цінність. Після дослідження це може бути пам'ятка місцевого значення", – каже посадовиця.До того, поки міськрада не прийме рішення про подальшу долю знайденого підземелля, єдиним оптимальним варіантом залишається консервація приміщення, каже Любов Саць.Володимир-Волинська міська рада звернулася до волинських і київських науковців-археологів, які назвали цінові пропозиції за науковий висновок – 400 тисяч гривень і 250 тисяч гривень відповідно."Запрошували до нас експерта, який приїжджав, подивився саме провалля, обстежив, передивився фотографії, які ми робили ще до консервації. До робіт фахівці з Інституту археології зможуть приступити не раніше жовтня цього року", – говорить посадовиця. Додає, висновок фахівці формуватимуть не менше двох місяців.Науковий висновок – це перший етап для того, щоб розпочати виготовлення проєктно-кошторисної документації. Після отримання таких документів у міськраді зможуть назвати вартість дослідження знайдених приміщень."Щодо реставрації, то ми лише можемо здогадуватися, скільки вона може вартувати. Це буде в мільйонах вимірюватися. Кошти такі в бюджет ніхто не закладав, бо не думали, що може бути якесь провалля. Розподіл додаткових надходжень може бути тільки в кінці липня, тому будемо подавати пропозиції на сесії, а депутати хай вирішують, чи виділяють вони на це кошти чи ні", – каже заступниця міського голови.Заступниця міського голови додала: таких підземель на території Володимира-Волинського є декілька.