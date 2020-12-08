На Рівненщині на дитмайданчику чоловік жорстоко побив 14-річну дівчинку

Вчора, 11 червня, у селі Велика Омеляна Рівненської області на дитячому майданчику на дівчинку напав та жорстоко побив чоловік.Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.За словами заявниці, мами дівчинки, на її 14-річну доньку напав 35-річний чоловік (не родич). Сталося це у селі Велика Омеляна.За словами жінки, її донька відпочивала на дитячому майданчику біля мосту на вулиці Шевченка. На неї напав чоловік. Він побив дівчинку.«Бив ногами по обличчю, в живіт та груди», - зазначила мати потерпілої.О 22:07 на виклик прибула фельдшерська бригада. Медики оглянули неповнолітню. Дитина була у свідомості, проте перелякана. Бригада виявила множинні осаднення на руках, ногах, животі та голові. Дівчинка скаржилася на біль по всьому тілу та запаморочення.Про подію повідомили поліцейським.Попередній діагноз: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, множинні забої та осаднення тіла.Медики негайно надали необхідну допомогу дівчинці відповідно до протоколу.Потерпілу транспортували для подальшого огляду у нейрохірурга в Рівненській центральній міській лікарні. Згодом пацієнтку переведуть в Рівненську обласну дитячу лікарню.