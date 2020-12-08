На Рівненщині на дитмайданчику чоловік жорстоко побив 14-річну дівчинку
Сьогодні, 11:18
Вчора, 11 червня, у селі Велика Омеляна Рівненської області на дитячому майданчику на дівчинку напав та жорстоко побив чоловік.
Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.
За словами заявниці, мами дівчинки, на її 14-річну доньку напав 35-річний чоловік (не родич). Сталося це у селі Велика Омеляна.
За словами жінки, її донька відпочивала на дитячому майданчику біля мосту на вулиці Шевченка. На неї напав чоловік. Він побив дівчинку.
«Бив ногами по обличчю, в живіт та груди», - зазначила мати потерпілої.
О 22:07 на виклик прибула фельдшерська бригада. Медики оглянули неповнолітню. Дитина була у свідомості, проте перелякана. Бригада виявила множинні осаднення на руках, ногах, животі та голові. Дівчинка скаржилася на біль по всьому тілу та запаморочення.
Про подію повідомили поліцейським.
Попередній діагноз: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, множинні забої та осаднення тіла.
Медики негайно надали необхідну допомогу дівчинці відповідно до протоколу.
Потерпілу транспортували для подальшого огляду у нейрохірурга в Рівненській центральній міській лікарні. Згодом пацієнтку переведуть в Рівненську обласну дитячу лікарню.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.
За словами заявниці, мами дівчинки, на її 14-річну доньку напав 35-річний чоловік (не родич). Сталося це у селі Велика Омеляна.
За словами жінки, її донька відпочивала на дитячому майданчику біля мосту на вулиці Шевченка. На неї напав чоловік. Він побив дівчинку.
«Бив ногами по обличчю, в живіт та груди», - зазначила мати потерпілої.
О 22:07 на виклик прибула фельдшерська бригада. Медики оглянули неповнолітню. Дитина була у свідомості, проте перелякана. Бригада виявила множинні осаднення на руках, ногах, животі та голові. Дівчинка скаржилася на біль по всьому тілу та запаморочення.
Про подію повідомили поліцейським.
Попередній діагноз: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, множинні забої та осаднення тіла.
Медики негайно надали необхідну допомогу дівчинці відповідно до протоколу.
Потерпілу транспортували для подальшого огляду у нейрохірурга в Рівненській центральній міській лікарні. Згодом пацієнтку переведуть в Рівненську обласну дитячу лікарню.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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