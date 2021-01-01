Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки недуги станом на 12 червня
Сьогодні, 10:10
За минулу добу на Волині зареєстрували 39 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України.
Нові випадки хвороби виявили у:
м. Луцьк – 9,
Луцький район – 3,
Ківерцівський район – 1,
м.Нововолинськ – 2,
Володимир-Волинський район – 2,
Ковельський район – 6,
Шацький район – 4,
Ратнівський район – 2,
Турійський район – 5,
Камінь – Каширський район – 3,
Любешівський район – 1,
Маневицький район – 1.
Усього станом на 12 червня в області зареєстрували 61 851 випадок.
Одужало – 59 638 осіб (за останню добу – 161). Летальні випадки – 1177 (за останню добу – 2: Любомльський район – 1, Маневицький район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 249 123 особи, за минулу добу — 935 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України.
Нові випадки хвороби виявили у:
м. Луцьк – 9,
Луцький район – 3,
Ківерцівський район – 1,
м.Нововолинськ – 2,
Володимир-Волинський район – 2,
Ковельський район – 6,
Шацький район – 4,
Ратнівський район – 2,
Турійський район – 5,
Камінь – Каширський район – 3,
Любешівський район – 1,
Маневицький район – 1.
Усього станом на 12 червня в області зареєстрували 61 851 випадок.
Одужало – 59 638 осіб (за останню добу – 161). Летальні випадки – 1177 (за останню добу – 2: Любомльський район – 1, Маневицький район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 249 123 особи, за минулу добу — 935 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу
11 червень, 10:04
Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за останню добу
11 червень, 09:19
Коментарі 0
Останні новини
Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки недуги станом на 12 червня
Сьогодні, 10:10
Курс валют у Луцьку на 12 червня
Сьогодні, 09:30
Викладачі ВНУ навчили китайців співати українською мовою. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Стало відомо, скільки коштуватиме iPhone 13
Сьогодні, 07:31