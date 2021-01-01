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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки недуги станом на 12 червня

Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки недуги станом на 12 червня
За минулу добу на Волині зареєстрували 39 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України.

Нові випадки хвороби виявили у:
м. Луцьк – 9,
Луцький район – 3,
Ківерцівський район – 1,
м.Нововолинськ – 2,
Володимир-Волинський район – 2,
Ковельський район – 6,
Шацький район – 4,
Ратнівський район – 2,
Турійський район – 5,
Камінь – Каширський район – 3,
Любешівський район – 1,
Маневицький район – 1.

Усього станом на 12 червня в області зареєстрували 61 851 випадок.

Одужало – 59 638 осіб (за останню добу – 161). Летальні випадки – 1177 (за останню добу – 2: Любомльський район – 1, Маневицький район – 1).

Методом ПЛР всього обстежили 249 123 особи, за минулу добу — 935 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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