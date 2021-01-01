Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки недуги станом на 12 червня





Про це



Нові випадки хвороби виявили у:

м. Луцьк – 9,

Луцький район – 3,

Ківерцівський район – 1,

м.Нововолинськ – 2,

Володимир-Волинський район – 2,

Ковельський район – 6,

Шацький район – 4,

Ратнівський район – 2,

Турійський район – 5,

Камінь – Каширський район – 3,

Любешівський район – 1,

Маневицький район – 1.



Усього станом на 12 червня в області зареєстрували 61 851 випадок.



Одужало – 59 638 осіб (за останню добу – 161). Летальні випадки – 1177 (за останню добу – 2: Любомльський район – 1, Маневицький район – 1).



Методом ПЛР всього обстежили 249 123 особи, за минулу добу — 935 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 39 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України.Нові випадки хвороби виявили у:м. Луцьк – 9,Луцький район – 3,Ківерцівський район – 1,м.Нововолинськ – 2,Володимир-Волинський район – 2,Ковельський район – 6,Шацький район – 4,Ратнівський район – 2,Турійський район – 5,Камінь – Каширський район – 3,Любешівський район – 1,Маневицький район – 1.Усього станом на 12 червня в області зареєстрували 61 851 випадок.Одужало – 59 638 осіб (за останню добу – 161). Летальні випадки – 1177 (за останню добу – 2: Любомльський район – 1, Маневицький район – 1).Методом ПЛР всього обстежили 249 123 особи, за минулу добу — 935 осіб.

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