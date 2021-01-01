12 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
Сьогодні, 10:40
Православна церква 12 червня вшановує пам'ять преподобного ігумена Ісаакія Далматського. У народі 12 червня вважали "зміїним" днем, адже плазуни у цей день стають надзвичайно активними й виповзають зі своїх схованок.
Що не варто робити 12 червня і чого варто остерігатись цього дня, дізнавайтесь у матеріалі "24 каналу".
Іменини 12 червня святкують: Ісаак, Ян, Антоніна.
Прикмети 12 червня
- Якщо павуки в цей день плетуть багато павутини – погода незабаром зміниться.
- 12 червня падає дощ – весь червень буде туманним і холодним.
- Хмари швидко небом пливуть – на зливу.
Що не можна робити 12 червня
- Не піддавайте себе небезпеці й не ходіть сьогодні у ліс.Також не ходіть там, де є високі трави, адже можете натрапити на змію.
- Вірили, що 12 червня не можна вбивати гадюк.
- Не лихословте й не брешіть.
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Що не варто робити 12 червня і чого варто остерігатись цього дня, дізнавайтесь у матеріалі "24 каналу".
Іменини 12 червня святкують: Ісаак, Ян, Антоніна.
Прикмети 12 червня
- Якщо павуки в цей день плетуть багато павутини – погода незабаром зміниться.
- 12 червня падає дощ – весь червень буде туманним і холодним.
- Хмари швидко небом пливуть – на зливу.
Що не можна робити 12 червня
- Не піддавайте себе небезпеці й не ходіть сьогодні у ліс.Також не ходіть там, де є високі трави, адже можете натрапити на змію.
- Вірили, що 12 червня не можна вбивати гадюк.
- Не лихословте й не брешіть.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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