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12 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

12 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
Православна церква 12 червня вшановує пам'ять преподобного ігумена Ісаакія Далматського. У народі 12 червня вважали "зміїним" днем, адже плазуни у цей день стають надзвичайно активними й виповзають зі своїх схованок.

Що не варто робити 12 червня і чого варто остерігатись цього дня, дізнавайтесь у матеріалі "24 каналу".

Іменини 12 червня святкують: Ісаак, Ян, Антоніна.

Прикмети 12 червня

- Якщо павуки в цей день плетуть багато павутини – погода незабаром зміниться.
- 12 червня падає дощ – весь червень буде туманним і холодним.
- Хмари швидко небом пливуть – на зливу.

Що не можна робити 12 червня
- Не піддавайте себе небезпеці й не ходіть сьогодні у ліс.Також не ходіть там, де є високі трави, адже можете натрапити на змію.
- Вірили, що 12 червня не можна вбивати гадюк.
- Не лихословте й не брешіть.

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Теги: 12 червня, прикмети, свято, традиції
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